Birdwatching e biowatching: a Morozzo continua la migrazione

Prosegue per tutto il mese il programma della Lipu per far conoscere il birdwatching che, in questo caso, si rivolge ai più giovani di età che possono imparare, con l’aiuto di operatori e volontari della Lipu, a riconoscere le splendide specie di uccelli che popolano il nostro Paese, come in una caccia al tesoro, senza rinunciare al divertimento.

Al birdwatching verrà affiancato un’altra importante attività per chi passa del tempo in natura e vuole conoscere tutto ciò che gli sta intorno: il biowatching, ossia la possibilità di conoscere la natura nelle sue diverse parti che la compongono come, per esempio, gli alberi, i fiori e gli altri animali, spesso individuabili anche attraverso le tracce che lasciano sul terreno.

Sabato 15 dalle ore 15,00 alle 17,00 e domenica 16 ottobre dalle ore 10,00 alle 17,00 appuntamento al centro visite della Riserva naturale Crava Morozzo. Non è necessario prenotare.

Basterà presentarsi nella fascia oraria indicata per ricevere le “missioni” da completare per diventare dei veri birdwatcher o biowatcher. Inoltre, ci sarà la possibilità di realizzare dei bellissimi ricordi della giornata trascorsa e conservare così le scoperte fatte. Per informazioni contattare il 3477648262 (anche WhatsApp) oppure scrivere a oasi.cravamorozzo@lipu.it

L’iniziativa verrà ripetuta domenica 23 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 17,00 “Per i più giovani questo nostro evento è una bellissima occasione per stare nella natura, divertirsi e imparare a conoscerla meglio – afferma Chiara Manghetti, responsabile Educazione e formazione della Lipu – Il birdwatching è un’attività perfetta da svolgere in famiglia e aiuta a sviluppare la concentrazione e la capacità di osservazione. E affiancandovi il ‘Biowatching’ si impara a scoprire tutti i segreti degli ambienti attraversopiccoli trucchi da naturalista”.