Adesso anche tu puoi lavorare in montagna a contatto con la bellezza naturale!

TECNICO SPECIALIZZATO IN OSPITALITÀ TURISTICA

“Un percorso davvero nuovo, ricco di esperienze out door con interventi di guide alpine e stage presso strutture ricettive, rifugi, case alpine e non solo; – ci illustra entusiasta la nuova Direttrice del CFP Don Rossa di Dronero Laura Demaria - abbiamo trasformato questo corso in un’occasione di formazione dinamica, giovane e davvero molto pratica. Il percorso è inoltre patrocinato da Terres del Monviso e Global Mountain e l’ultima edizione ha avuto un grande successo”.

Il percorso sarà erogato a Dronero, presso la sede di Via G.B. Conte n. 19.

ll Tecnico dell'accoglienza turistica è una figura professionale polifunzionale caratterizzata da una profonda conoscenza del territorio in cui opera, da spiccate abilità comunicative e relazionali e dalla capacità di far fronte alle esigenze del turista, creando le situazioni più favorevoli.

Assolve a funzioni sia di front office sia di tipo organizzativo-progettuale: riceve e accoglie, informa sui vari servizi offerti, fa fronte ai bisogni proponendo soluzioni adeguate, valuta la qualità dei servizi di accoglienza offerti e promuove iniziative per il loro miglioramento, sia nel contesto organizzativo in cui opera, sia nell'ambito della rete dei servizi turistici.

Gestisce e promuove relazioni e rapporti con i soggetti pubblici e privati e con associazioni di settore per una adeguata e condivisa definizione dell'offerta turistica del territorio nella logica di una sua valorizzazione e promozione.

CORSO A NUMERO LIMITATO

Destinatari: giovani maggiori di 18 anni

Titolo di studio richiesto: Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado

DURATA: 600 ore di cui 240 di stage

Frequenza: obbligatoria

TITOLO DI STUDIO RILASCIATO: Attestato di Specializzazione Professionale Regionale

Contatti: Via Meucci 2 – 12025 DRONERO (CN)

Tel. 0171 918027 e-mail: centro.dronero@afpdronero.it