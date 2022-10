Alba, il caro bollette spegne la mostra dei presepi nella chiesa di San Giuseppe

"Con rammarico, siamo a comunicare che dopo 25 anni consecutivi, quest'anno la Mostra dei Presepi in San Giuseppe ad Alba non sarà organizzata".

La comunicazione è quella appena arrivata dal Centro Culturale di via Vernazza ad Alba, il cui direttivo ha dovuto prendere atto delle "mutate ingenti spese fisse di gestione invernale della chiesa di San Giuseppe" decidendo a malincuore di annullare l’edizione 2022 del tradizionale momento natalizio.





A sostituirlo, quale ultimo evento dell’anno, "un grande concerto natalizio che avrà luogo il 18 dicembre", dopodiché le normali attività dell’associazione riprenderanno regolarmente dal marzo 2023.



"Luce elettrica e riscaldamento della stagione invernale pesavano già sulle casse dell’associazione per alcune migliaia di euro – spiega il presidente del Centro Culturale Roberto Cerrato –. La prospettiva di vedere quella spesa raddoppiata o triplicata non è purtroppo sostenibile per una realtà come la nostra, che da quelle stesse attività ottiene contributi per poche centinaia di euro. Ci prenderemo un anno sabbatico, per quanto riguarda la mostra, per poi valutare il da farsi nel prossimo anno".