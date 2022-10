Cuneo, i rincari pesano sul piano delle opere. Serale: "Dodici milioni per la biblioteca di palazzo Santa Croce non più sufficienti"

La discussione sul DUP (Documento Unico di Programmazione) del Comune di Cuneo occuperà senza dubbio una delle tre serate di consiglio comunale convocate nei giorni dal 24 al 26 ottobre, ma ha vissuto un primo momento di presentazione nella serata di ieri con la convocazione della I^ commissione consiliare. Presenti - oltre ai consiglieri commissari - anche gli assessori Valter Fantino, Luca Serale e Cristina Clerico.



Il DUP come fotografia della città in vista del prossimo trienno

Fantino, assessore al bilancio, ha illustrato in maniera generale i contenuti del DUP nella sua doppia valenza strategica (che guarda ai cinque anni di amministrazione) e operativa (che invece si rivolge, in questo caso, al triennio 2023-2025). E ne ha usato i contenuti per fotografare la città: "La popolazione continua a scendere e uomini e donne sono quasi allo stesso livello numerico - ha detto - , un dato importante che si riflette anche sulla costituzione dei dipendenti comunali. Il 73% della popolazione di Cuneo ha oltre 30 anni e il saldo, negativo com'è ormai tradizione, della natimortalità non risulta del tutto compensato da quello migratorio".



L'assessore ha anche portato l'attenzione sulla situazione - complessa e particolarmente ampia - delle strade comunali, che per il territorio di Cuneo riguardano diverse centinaia di chilometri e ospitano 8.136 punti luce totali. Degna di nota anche la quantità di tributi pro capite che pesa sui cittadini cuneesi, ovvero 636 euro annui, dato che non configura la città tra i comuni con una pressione fiscale particolarmente elevata.



"Da 2019 al 2021 i settori più in sofferenza del nostro tessuto economico sono stati quello dell'agricoltura, il manifatturiero e quello del commercio, mentre sono cresciuti ristorazione e servizi - ha continuato Fantino - : una situazione, quella delle chiusure delle aziende, che non viene del tutto compensata dallae riaperture ma che ancora non si configura di particolare gravità".



Il personale comunale: previsti otto nuovi inserimenti nella polizia Locale

L'analisi sul piano triennale del personale è stata realizzata dall'assessora Clerico: "Negli ultimi anni si è puntato a migliorare ulteriormente i servizi messi a disposizioni dagli uffici comunali ampliando e approfondendo la loro capacità di lavorare in rete - ha detto - , garantendo finalmente la copertura dei turn over, riducendo il numero di dirigenti puntando più sulle posizioni degli amministratori e fornendo loro una nuova modalità di formazione che qualifichi ogni dipendente in modo codificato e comprensibile".



Tanti i concorsi attivi e quelli da lanciare nelle prossime settimane, nell'ottica di fornire particolare attenzione alle grandi progettualità collegate ai fondi PNRR. Clerico ha pubblicamente preventivato l'aggiunta di otto unità di Polizia Locale e ha stabilito come l'incentivare assunzioni per i settori più importanti e strategici sia una priorità: "A patto, però, che si ragioni 'per fabbisogno' e non per numeri generali" ha concluso.



Serale: "Tante risorse per le opere. Ma i rincari sono all'ordine del girono"

Il piano delle opere - altra anima particolarmente importante del DUP - ha visto gli interventi dell'assessore Serale e dell'ingegner Walter Martinetto (responsabile, quest'ultimo, di tutti gli interventi PNRR). "Oggi viviamo una situazione più fortunata rispetto a quella di qualche anno fa - ha detto l'assessore - perché abbiamo molte risorse a disposizione. Ma viviamo anche un momento in cui fioccano le incognite legate al caro prezzi e caro bollette, la cui risoluzione sarà la sfida per poter raggiungere la 'quadratura del cerchio'. Serve tenere conto delle possibili modifiche giorno per giorno".



Tra le voci economicamente più rilevanti nel piano delle opere spiccano i progetti legati in diverse modalità al bando PINQuA, quelli ancora rimanenti del Bando Periferie (tra cui il restyling di piazza Europa), quelli legati ai fondi PNRR e quello di rigenerazione di palazzo Santa Croce: "Sono entrambe progettualità che ci arrivano dai precedenti mandati amministrativi, e che ci aiutano a tenere salda la rotta in questo contesto così complesso" ha detto Serale, sottolineando però in riferimento al secondo progetto che con molta probabilità i 12,5 milioni di euro messi a regime non siano più sufficienti.



Particolare attenzione è stata data agli interventi di sostituzione degli impianti d'illuminazione pubblica sulle strade comunali: secondo Serale si partirà con i lavori a giorni ed entro un anno si riuscirà a sostituirne circa seimila sugli oltre ottomila ancora non modernizzati.



"La situazione è complicata e, per ora, in costante peggioramento - ha concluso Serale - . Ma dobbiamo garantire la vivibilità della città, rimanere sempre vigili e affrontare queste sfide mantenendo un occhio al futuro e uno al presente".



Sturlese: "Cosa c'è oltre la continuità con l'amministrazione precedente?"

Questo DUP 'a geometria variabile' - come l'ha indicato Serale - non ha riscontrato però il consenso dell'intera commissione. I dubbi maggiori sono stati espressi in due interventi distinti da Ugo Sturlese, nei quali si è scagliato soprattutto contro l'atteggiamento 'continuista' dell'amministrazione comunale: "Oltre alla voglia di continuare sulla strada già tracciata c'è davvero attenzione ai cambiamenti che Cuneo ha dovuto assumere nel corso degli ultimi anni? - ha chiesto - Se l'andamento economico del Comune risulta stagnante servirebbe assumere comportamenti e decisioni più legate alle contingenze concrete del periodo che stiamo vivendo".



Nello specifico, Sturlese ha puntato l'attenzione sulla grande differenza tra l'impegno economico che la città assume nei confronti delle grandi opere - nell'ordine dei 70-80.000 euro - e quello rispetto alla manutenzione ordinaria della città, rilevando una contraddizione. Specie perché il primo "in molti casi deriva da scelte passate, anche condivisibili. Impossibile, poi, non rilevare che il restyling di Piazza Europa e dello Sferisterio di piazza Martiri siano tra i più importanti a livello economico, ma anche i più discussi e discutibili".



I prossimi incontri in commissione

Gli assessori hanno concluso l'incontro rimandando la discussione delle singole missioni - 16 in tutto, all'interno del documento - e dei progetti a riunioni specifiche della commissione.



Martedì 18 ottobre si discuterà, per esempio, del piano delle alienazioni (sarà ancora presente l'assessore Serale) ma l'amministrazione comunale dovrà, prima, passare attraverso un momento che si prospetta ben più complicato: la riunione della II^ e della V^ commissione consiliare in programma per le 18 di oggi. Oggetto: il progetto di restyling di piazza Europa.