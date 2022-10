Cuneo e il cantiere in frazione Ronchi: Amazon sempre più vicina al capoluogo?

L'ultimo aggiornamento in merito al cantiere di costruzione di un magazzino-centro di smistamento in frazione Ronchi di Cuneo, nel dibattito dell'amministrazione comunale del capoluogo, è datato dicembre 2021. In quella sede l'assessore Luca Serale aveva risposto alle richieste di Ugo Sturlese sentenziando che "l’intervento non andrà a stravolge la dinamica cittadina dal punto di vista commerciale perché stiamo parlando di un magazzino, di un’attività produttiva e non commerciale".

Ma, in città e in Regione, la preoccupazione aumenta ora che il cantiere risulta prossimo alla conclusione. A commentare ci ha pensato il consigliere regionale pentastellato Ivano Martinetti, bacchettando l'amministrazione comunale rea di fare "il gioco delle tre scimmiette: non vede, non sente e, soprattutto, non parla".

Martinetti: "Inaccettabile che si giochi così con i cittadini"

"In Comune dicono di non sapere nulla ma un assessore implicitamente ne annuncia l’arrivo, sostenendo che in ogni caso 'non stravolgerà la dinamica cittadina' - prosegue Martinetti - . Previsioni basate non si sa bene su quale studio, sembra piuttosto un maldestro tentativo per tenere a bada le preoccupazioni commercianti. Indagini e inchieste giornalistiche dimostrano infatti il contrario: ridotte ricadute sull’occupazione, desertificazione commerciale e consumo di suolo (già evidente dalle parti di Cuneo)".

"E’ inaccettabile che un’amministrazione comunale giochi in questo modo con i propri cittadini. Il progetto, ben difficilmente, si potrà fermare. E’ possibile però fare maggiore chiarezza, in tutte le sedi".

4 milioni per 93mila metri quadri: l'accordo tra MIAC e Scannell Properties

Una richiesta, quella di maggiore chiarezza, che non giunge nuova (come dimostra l'interpellanza discussa in consiglio proprio a dicembre dell'anno scorso).

Mai chiarita da nessuno degli attori coinvolti, infatti, la futura gestione del fabbricato, ma l'azienda che lo scorso aprile ha acquistato i terreni messi all'asta dal MIAC - oltre 90.000 metri quadrati - per quasi quattro milioni di euro, ovvero la Scannell Properties, ha già costruito strutture poi gestite dal colosso dell'e-commerce americano. "La titolarità esclusiva rispetto all’intervento è di Scannell, ad oggi nemmeno noi abbiamo idea di chi andrà a gestire la struttura una volta costruita" aveva detto Serale, sempre in sede di consiglio.

La nuova amministrazione a guida Manassero non è ancora stata 'punzecchiata' sulla questione dai consiglieri comunali ma siamo certi l'argomento tornerà preponderante nelle prossime settimane.