Domani l’addio a Domenico Giolito, il 30enne commerciante morto nell’incidente di Canove

Si terranno domani, giovedì 13 ottobre, i funerali di Domenico Giolito, il commerciante sandamianese che ha perso la vita nell’incidente stradale verificatosi nella notte tra domenica e lunedì scorsi a Canove di Govone.



Trent’anni compiuti lo scorso 4 gennaio, Giolito viaggiava in compagnia di un amico, al rientro da una festa di compleanno, quando nell’affrontare la rotatoria all’incrocio con la Provinciale 2 per Priocca ha perso il controllo della sua Volvo C40 andando a sbattere violentemente contro il manufatto.



L’auto si è ribaltata più volte per poi fermare la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica. Trasportato in ospedale a Verduno, il giovane, residente in frazione San Grato di San Damiano d’Asti, era spirato nella notte mentre l’amico che viaggiava con lui, ferito in modo lieve, sarebbe stato dimesso nelle ore seguenti.



Famiglia e amici si preparano ora a dargli l’ultimo saluto con la cerimonia fissata per le ore 10 di domani presso la Parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, con partenza dall’ospedale langarolo. Alle 20,30 di questa sera, mercoledì 12, nella stessa parrocchiale verrà recitato un rosario di preghiera in sua memoria. Ad accompagnare Domenico nell’ultimo viaggio saranno la madre Maria Teresa e il padre Aldo, insieme a zii e cugini.