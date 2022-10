Emergenza climatica, Racconigi in zona E: riscaldamenti accesi dal 22 ottobre

Il Comune di Racconigi informa che in seguito al recente decreto firmato dal Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, che ha l’obiettivo di ridurre i consumi di gas naturale, sono state definite le nuove regole per l’utilizzo dei termosifoni: in tutto il territorio nazionale, che è stato diviso in fasce in base alla rigidità del clima, il riscaldamento sarà acceso 15 giorni in meno rispetto agli anni scorsi, con la temperatura ridotta di un grado e per un'ora in meno al giorno.

Il Comune di Racconigi è inserito nella zona climatica E: i riscaldamenti saranno accesi dal 22 ottobre al 7 aprile, per un totale di 13 ore giornaliere.