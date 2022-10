Il Comune di Alba è soddisfatto per la risposta degli albesi alla nuova raccolta rifiuti

La Fiera del Tartufo di Alba non è solo festa, dietro c’è una macchina organizzativa che deve tenere conto anche della pulizia e dell’igiene della città. E la tematica rifiuti è stata affrontata nell’incontro tenuto ieri (martedì 111 ottobre) dalla Giunta Comunale, in cui si è parlato di questo argomento sia per la nuova raccolta partita da inizio luglio, sia per la gestione dell’immondizia in questi weekend di fiera che portano moli visitatori in città.

«Insieme a Roberto Cavallo della Cooperativa Erica - spiega l’assessore Lorenzo Barbero - abbiamo parlato della nuova raccolta differenziata durante l’incontro in Giunta. I numeri esatti, che renderemo noti durante la seconda commissione in programma verso fine ottobre, sono molto confortanti, e fanno segnare un “+” per la raccolta differenziata, ed un “-“ per quella indifferenziata. Questo è il risultato della buona attenzione da parte degli albesi nel momento di fare la raccolta differenziata, così da ridurre il quantitativo di quella indifferenziata. Azione virtuosa che porta a diminuire i costi di smaltimento e un maggior rispetto per l’ambiente.

Sempre a proposito di gestione di rifiuti, pulizia e igiene della città, con l’assessore al turismo Emanuele Bolla abbiamo attivato le aree ecologiche con raccolta differenziata per carta, plastica, organico, indifferenziato e alluminio, posizionate in cinque spunti strategici per la Fiera. Diciamo che l’argomento dei rifiuti ci sta assorbendo parecchio per poter rendere Alba ancora più pulita e ordinata. Grazie per l’impegno degli addetti ai lavori».