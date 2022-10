Natale senza luminarie o quasi nel Monregalese a causa dei rincari energetici

Sarà un Natale sobrio, nel rispetto della difficile situazione che migliaia di aziende e famiglie si trovano ad affrontare per i rincari di luce e gas.

Molti comuni stanno valutando proprio in questi giorni come agire per contenere i costi relativi ai rincari energetici e, in questo panorama, si affaccia anche l'organizzazione del Natale.

Nel monregalese, come a Cuneo (leggi qui), i comuni sono allineati nell'organizzazione di festeggiamenti senza luci o quasi.

A Mondovì, anticipano dal Comune, verrà riproposto lo spettacolo di proiezioni "Luci a Piazza", ma non durerà da dicembre ad aprile, come lo scorso anno.

Per quanto riguarda le luminarie, l'associazione "La Funicolare", che raggruppa i commercianti monregalesi sta valutando la creazione di allestimenti aerei, simili a quelli che vengono installati per la "Mostra dell'Artigianano Artistico" e per "Peccati di Gola".

Il leitmotiv che è: "Dobbiamo agire come farebbe un buon padre di famiglia. Inutile cercare di ridurre i consumi con iniziative come lo spegnimento anticipato dell'ulluminazione pubblica per poi lasciare le luci degli addobbi accesi per le festività. Sappiamo che questa decisione verrà criticata da alcuni, ma il buon senso deve prevalere".

"Stiamo valutando che misure intraprendere - afferma il vicesidaco di Villanova Mondovì, Michele Pianetta - "il tema è già stato affrontato ieri in Giunta. Siamo allineati alle decisioni che verranno adottate dagli altri comuni dell'Unione Mondolè. La scelta sarà orientata al risparmio energetico e al contenimento dei costi".

Per non spegnere i lampioni e quindi causare problemi di sicurezza pubblica, la decisione che sta andando per la maggiore è quella di ridurre o spegnere i monumenti pubblici, come nel caso di Pianfei, che ha ridotto l'illuminazione del campanile già settimane fa (leggi qui).

"In linea con quanto abbiamo già intrapreso per contenere i costi energetici non metteremo le luminarie come facevamo gli altri anni - spiega il sindaco pianfeiese Marco Turco - "saranno installate solo nella parte in cui si svolgerà il mercatino di Natale, quindi parte di via Roma e della piazza, per garantire comunque un po' di atmosfera natalizia".

Natale meno illuminato anche a Roccaforte Mondovì, come spiega il sindaco Paolo Bongiovanni, in paese si installeranno addobbi a tema, ma non luminarie.

A Farigliano il sindaco Ivano Airaldi con la sua amministrazione ci stava già pensando da settimane, ora conferma: "Abbiamo ridotto le ore di illuminazione per contenere le spese, sarebbe un controsenso accendere le luminarie a Natale, quindi non ci saranno illuminazioni in paese. Una decisione che prendiamo a malincuore, anche perché eravamo stati tra i primi ad incentivarle nel periodo covid per dare conforto alla popolazione, ma è una scelta di rispetto e buon senso. Sulla piazza vicino alla chiesa verrà posizionato l'albero che sarà decorato dagli animatori, ma in paese non ci saranno illuminazioni".

A fargli eco è il sindaco di Niella Tanaro, Gian Mario Mina: "Decideremo in consiglio quali strategie adottare, ma chiaramente, come emerso già confrontandoci con altri amministratori, non potrà essere un Natale come gli altri, con i rincari che stiamo subendo non sarebbe pensabile. Per ora l'idea è quella di addobbare un albero in centro paese, ma di non installare decorazioni di nessun tipo, anche un po' in segno di protesta verso questa situazione che sta gettando letteralmente nel baratro cittadini e imprese. Chi amministra un comune deve agire come il buon padre di famiglia. In paese abbiamo deciso di non ridurre l'illuminazione pubblica per non creare problemi di sicurezza, ma le luminarie natalizie cozzerebbero con le scelte di risparmio che stiamo adottando tutti".

Dello stesso avviso anche il primo cittadino di Lesegno, Emanuele Rizzo: "Sul problema del caro energia, stiamo valutando quali misure intraprendere. La bolletta di agosto è triplicata rispetto all'anno precedente quindi dobbiamo correre ai ripari, anche in vista del periodo invernale in cui ci saranno più ore di buoio che di luce. Cercheremo di con gli impiantisti che si erano occupati dell'efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica se sarà possibile inserire dei temporizzatori per posticipare l'accensione e anticipare lo spegnimento dei lampioni per risparmiare dalle 4 alle 5 ore per notte, senza far venir meno la sicurezza in paese.

In questo panorama sul tema delle luminarie natalizie si agirà con lo stesso principio: qualche simbolo natalizio lo garantiremo, ma a malincuire il tutto sarà ridotto; una scelta che facciamo a malincuore, soprattutto per i bimbi, ma non ci sono alternative".