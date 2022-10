La montagna a 360° nel fine settimana a Sant’Anna di Valdieri

Grande fine settimana di eventi a tema montagna a Sant'Anna di Valdieri, capitale alpinistica delle Alpi Marittime.

Per la rassegna “Cinema sotto l’Asta” venerdì 14 ottobre è in programma la proiezione di Itaca nel Sole. Cercando Gian Piero Motti, documentario introdotto da Roberto Mantovani, giornalista e storico dell’alpinismo.

Sabato 15 sarà invece ospite di Sant’Anna l’inossidabile alpinista Patrick Gabarrou per presentare il film autobiografico Trois pas… entre terre et ciel della regista Marlène Koubi. Dialogherà con lo l’alpinista francese la giornalista e scrittrice Linda Cottino. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero, alle ore 20.30, nel padiglione (riscaldato) presso il Museo Civiltà della Segale.

Montagna e lavoro venerdì, alle ore 18, presso la Casaalpina con l’incontro informativo sulla seconda edizione del corso per “tecnico specializzato in ospitalità turistica alpina” a cura dell’Afp Dronero con la collaborazione del Parco, Ecoturismo in Marittime, delle guide di Global Mountain. Un’iniziativa formativa che favorisce la possibilità di trovare occupazione in montagna.

Montagna e arte, sabato con l’inaugurazione, alle ore 17, della mostra “Prandoni. Il disegno della montagna”. Prandoni, Carletto, per gli amici era torinese di nascita, cuneese di adozione, pur essendo un autodidatta è stato un grafico all’avanguardia e un precursore della rappresentazione del paesaggio in 3D. Tanto che l’architetto e studioso di cultura alpina Antonio De Rossi, l’ha eletto a “uno dei grandi interpreti della moderna rappresentazione del paesaggio alpino sviluppatasi nei decenni a cavallo delle metà del novecento”. La mostra sarà aperta al pubblico domenica 16, sabato 24 e domenica 25 ottobre dal 29 ottobre al 1° novembre con orario 10-18.

Cinema sotto l’Asta e la mostra sono eventi promossi dalla Proloco, dalle Aree Protette Alpi Marittime, Ecoturismo in Marittime con la collaborazione della sezione del Cai di Cuneo.