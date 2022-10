Medaglia d'oro per il Cfp "Rabaudengo" e il Tanaro al concorso “La scuola Adotta i Monumenti”

“II buon marinaio si conosce nelle tempeste” cita un vecchio detto.

E sono stati ottimi marinai gli studenti del Cfp "Ernesto Rebaudengo" che dopo l’alluvione del 2020 hanno deciso di conoscere meglio quel fiume che aveva travolto la loro scuola, hanno deciso di adottarlo per partecipare al concorso nazionale “La scuola Adotta i Monumenti” a cui il CFP aderisce con successo da molti anni e hanno vinto il premio più alto “Medaglia d’oro stellata”.

Ambasciatore di questa adozione è stato il geologo Aldo Acquarone che li ha accompagnati alla scoperta del Tanaro, della sua storia e del suo corso, dapprima in aula e poi fino in Alta Valle.

Il lavoro fatto e il video realizzato hanno appassionato la giuria della Fondazione Napoli 99 che ha assegnato una delle 27 medaglie d'oro stellate assegnate tra 1800 scuole partecipanti.

Simona Giacosa, responsabile della sede: “Grazie personale a nome del Cfpcemon ad Aldo Acquarone per la passione che ha trasmesso ai ragazzi e il tempo che ha dedicato a loro: senza la sua competenza questo risultato non sarebbe stato possibile ma soprattutti i nostri ragazzi sarebbero oggi un po’ più poveri di tante informazioni che riguardano il loro territorio. Come ogni anno le Premiazioni si terranno a Novembre a Napoli e questa volta speriamo davvero di poter portare gli studenti e le studentesse su quel palco per ringraziarli del lavoro fatto.”