Bra, al Politeama si alza il sipario sulla nuova stagione teatrale

Tutto pronto per l’avvio della nuova stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra, che ancora una volta saprà regalare emozioni forti agli spettatori.

Il cartellone 2022/2023 offre dieci serate d’autore – in abbonamento, cui si aggiungono altri sei spettacoli fuori abbonamento –, mix vincente tra classici e novità che porterà sul palco del teatro di piazza Carlo Alberto alcuni tra i migliori interpreti della scena italiana. Risate assicurate con la comicità di Paolo Rossi, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere, senza dimenticare il genio di David Larible, uno dei più noti clown viventi. Ma anche momenti di riflessione, rievocazioni dantesche, musica e tanto altro. Sul palco attori del calibro di Fabio Troiano, Alessandro Benvenuti, Elio Germano e Milena Miconi, solo per citarne alcuni.

Grande novità di quest’anno il progetto “Invito a teatro”, che prevede quattro spettacoli fuori abbonamento a ingresso gratuito (su prenotazione) per dare a tutti la possibilità di vivere il piacere di una grande serata a teatro.

“Siamo convinti che il teatro assolva a una insostituibile funzione civile, che sia una componente importante della vita cittadina, soprattutto in questo scorcio del 2022 nel corso del quale confidiamo di esserci lasciati alle spalle la fase peggiore della pandemia e auspichiamo che la colomba della pace possa presto librarsi alta in volo sui cieli dell’Ucraina e non solo”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e il delegato alla Cultura Fabio Bailo. “Anche quest’anno, a una programmazione di alto profilo si affianca una politica tariffaria che, al netto di un modesto ritocco, resta tra le più contenute del territorio, scelta compiuta nella convinzione che il teatro sia – e sempre debba essere – alla portata di tutti”.

Si parte martedì 22 novembre con “La finta ammalata”, classico di Carlo Goldoni portato in scena da Franco Oppini e Miriam Mesturino per la regia di Giorgio Caprile.

Domenica 27 novembre spazio alla musica con lo spettacolo (fuori abbonamento e ad ingresso gratuito) “Giochi di ottone” del Gomalan Brass Quintet.

Venerdì 3 dicembre Marina Thovez ci svela “I segreti dei poeti”: sul palco l’attore, doppiatore e cabarettista Mario Zucca, che della regista è anche il marito.

Il mese di dicembre si preannuncia ricco di appuntamenti: il 12 dicembre va in scena la commedia “La ciliegina sulla torta” con Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Milena Miconi; il 14 ancora musica con lo spettacolo “La buona musica, un grande classico” interpretato dall’orchestra FFM Classica, mentre sabato 17 protagonista “La memoria perduta” di Gina Lagorio.

L’anno si chiude in bellezza il 30 dicembre con “Il clown dei clown”, show presentato nei più prestigiosi palcoscenici di tutto il mondo scritto, diretto e interpretato da David Larible. Tutti gli spettacoli di dicembre ad eccezione di quello di venerdì 3 sono fuori abbonamento e ad ingresso gratuito.

Il nuovo anno si apre sabato 7 gennaio con “Storia di un corpo” di Daniel Pennac, interpretato da Giuseppe Cederna, cui seguirà domenica 15 la toccante storia d’amore de “I separabili” di Fabrice Malquiot, con Alessandro Benvenuti e Chiara Castelli. Un divertentissimo Paolo Rossi sarà invece il mattatore della serata del 20 gennaio, quando porterà in scena il suo nuovo spettacolo “Scorrettissimo me”.

Domenica 5 febbraio il grande Elio Germano, vincitore del David di Donatello 2021 come miglior attore protagonista, ci immergerà invece nel capolavoro di Dante Alighieri, la Divina Commedia, con Paradiso XXXIII (fuori abbonamento).

Si chiude venerdì 21 aprile con lo spettacolo concerto di Barbara Borra “La valigia. 20 mesi di lotta partigiana”, che racconta l’esperienza partigiana attraverso canzoni originali in piemontese, inglese e italiano.

Abbonamenti e biglietti. Quest’anno l’abbonamento alla stagione di prosa costa 170 euro (ridotto 145 euro per over 65 e under 26). Viene riconosciuta la prelazione ai precedenti abbonati, che conservando il posto già assegnato nella passata stagione. Avranno così la possibilità di rinnovare l’abbonamento in via prioritaria nelle giornate di giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 novembre dalle 16 alle 19 presso il botteghino del teatro. Ai nuovi abbonati sono invece dedicati giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 novembre. I singoli biglietti per gli spettacoli saranno in vendita a partire dal 21 novembre tutti i lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19, oppure on line, sul sito www.ticket.it .