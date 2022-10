“Woody 22”: al centro degli eventi organizzati dal Cluster Legno Cuneo, cultura, sostenibilità, economia green, design e le strategie per sostenere la filiera

Il successo di “Woody 22” è confermato dai numeri: oltre duecento partecipanti ai convegni, 30 i relatori intervenuti, 100 allievi delle scuole primarie che hanno seguito i laboratori per conoscere il mondo del legno e la presenza costante dei media che hanno valorizzato gli eventi.

“La prima edizione di Woody rappresenta il successo dell’unire le forze e del fare sistema - commenta Mauro Danna, direttore del Csi - Centro servizi per l’industria, il capofila del Cluster Legno Cuneo - e ha dato voce ai protagonisti della filiera, raccontando in cinque giorni ricchi di eventi le sinergie, i percorsi di formazione per l’aggiornamento professionale, l’arredo e il design, i progetti innovativi sulla green e circular economy”.

All’inaugurazione di martedì 27 settembre, sono intervenuti Luca Serale, vice sindaco del Comune di Cuneo e Gianfranco Demichelis, assessore all’Ambiente del Comune di Cuneo, il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, il presidente della Camera di Commercio, Mauro Gola, il presidente dell’Uncem, Marco Bussone, il direttore generale dell’Economia montana e delle foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Alessandra Stefani.

Dall’accesso ai bandi PNRR e europei per le imprese e gli enti locali, agli Accordi di foresta, per realizzare partenariati pubblico e privati durevoli: dall’incontro con le Istituzioni è emersa la volontà di lavorare in modo congiunto per realizzare progetti a 360 gradi, capaci di valorizzare una filiera che è una voce significativa dell’economia, sia locale che nazionale. Gli ultimi dati ISTAT disponibili indicano circa 4000 addetti nella nostra provincia e se guardiamo al totale export 2021 di 82,9 milioni di euro (1% dell’export complessivo della provincia di Cuneo) e alle cifre che rappresentano i primi sei mesi del 2022, in cui l’export della filiera del legno è stato pari a 52,6 milioni di euro, con un +38,6% rispetto al 2021 e un +41,7% rispetto al 2019 (anno pre-crisi Covid-19) si evidenziano segnali di un settore solido, in grado di affrontare i problemi del caro materiale e caro energia.

Grande interesse e temi di attualità nell’incontro con la Borsa italiana del legno e a chiudere gli eventi, sabato 1° ottobre, l’appuntamento con l’arredo insieme ad architetti e designer.

Innovazione tecnologica, progetti di ricerca, “polmoni verdi” che contribuiscano alla riduzione delle emissioni, sostenibilità, nuove opportunità per la filiera e un vero e proprio decalogo verde. Quest’ultimo è stato presentato da FederlegnoArredo per “accompagnare” il mondo del legno e dell’arredo verso una produttività riconoscibile nel mondo per la qualità del design, ma soprattutto “una roadmap verso la sostenibilità” - dal titolo del convegno -, partendo dalla materia prima reperita da foreste certificate, alla produzione di mobili ecosostenibili.

Come si fa a dare vita ad oggetti unici?

Lo hanno raccontato i professionisti dell’arredo, proiettati verso il futuro con Alessandro Giuliano, presidente della Rete di Imprese “I Professionisti dell’Arredo” e Maurizio Riva, titolare di Riva 1920 Industria Mobili. Una novità per il mercato è la realizzazione di mobili ad incastro: nel convegno è stata presentata la collaborazione con l’azienda che li realizza, la Saglietti Group. Sono intervenute anche Mascia Orbolato di Cassina SpA, azienda che in Italia e nel mondo rappresenta la storia del disegno, a seguire Anna Bressano, Titolare di Bressano Mobili Srl, che, utilizzando materiale ritenuto di scarto, ha creato una vera e propria economia circolare. Igor Bertone, titolare di Bertone Arredamenti Srl, ha descritto le qualità termoisolanti in edilizia.

Commentano le imprese che aderiscono al Cluster: “Una prima edizione per cui ringraziamo le Istituzioni, gli Enti che hanno partecipato e sostengono attivamente il Cluster e la Casa del Fiume che ci ha ospitato. Visto il grande interesse ricevuto, stiamo già pensando a Woody 23”.