Spacciavano eroina a Borgo San Dalmazzo, condannata coppia di fidanzati pusher

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Questa l’accusa con la quale una coppia di giovani fidanzati, cittadini italiani residenti a Borgo San Dalmazzo, si trovava a processo davanti al tribunale di Cuneo.



I Carabinieri, nel 2021, denunciarono la coppia, lei classe ’98 e lui ’94, dopo aver rinvenuto negli indumenti del ragazzo 12 grammi di eroina. Nella loro abitazione erano stati anche ritrovati bilancini di precisione e altri prodotti che servivano per il confezionamento delle dosi.



La Procura ha contestato al giovane, J.M., numerose cessioni di droghe leggere e pesanti avvenute tra il 2020 e 2021. Alcuni “clienti” avevano riferito di aver acquistato dal ventottenne alcune dosi di eroina, pagate dai 20 a 40 euro al grammo, di hashish, a volte regalato, e di cocaina.



Processato con rito abbreviato, J.M. è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione, oltre al pagamento di 3mila euro di multa. Al giovane è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.



Quanto alla ragazza, V.C., giudicata con rito ordinario, il giudice l’ha condannata per un singolo episodio di spaccio, assolvendola dai restanti capi d’accusa. La pena, anche per lei spesa, è stata quantificata in un anno di reclusione e 1.500 euro di multa.



Le difese degli imputati, l’avvocato Susanna Battaglia per J.M. e Alberto Summa per V.C., hanno chiesto al Tribunale il minimo edittale, in considerazione del modesto quantitativo di droga ceduta e del fatto che entrambi gli imputati fossero consumatori.