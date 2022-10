Anfibi militari: i costi medi di uno dei prodotti più amati di sempre

Parliamo di anfibi militari, del loro prezzo, del percorso di scelta che, per inciso, è più complesso di quanto si possa immaginare. Esistono infatti diverse tipologie di anfibi militari, i quali si differenziano per lo stile, i materiali, le tipologie e persino la compatibilità con questo o quel terreno.

In questa breve ma esaustiva guida forniremo una panoramica degli anfibi militari, specificando tra le altre cose perché, ancora oggi, rappresentano alcune tra le calzature più amate in assoluto. Infine forniremo una stima dei prezzi medi e offriamo qualche indicazione per chi vuole acquistare anfibi militari da uomo.

Perché gli anfibi militari piacciono

Dunque, perché gli anfibi militari piacciono così tanto? Per inciso, non piacciono solo agli uomini, ma anche alle donne. Da qui, la presenza sul mercato di varietà da donna, o almeno di calzature femminili ispirate allo stile degli anfibi.

Ad ogni modo, possiamo rintracciare almeno quattro motivi per cui gli anfibi sono così amati.

● Esprimono un ideale di forza e azione. Come i capi di abbigliamento militare in genere, conferiscono a chi li indossa un’immagine di uomo forte, dedito all’azione, determinato (ma non necessariamente aggressivo). In una certa misura, aggiungono carisma.

● Possono essere abbinati facilmente. A differenza della gran parte dei capi di abbigliamento militare, gli anfibi possono essere facilmente abbinati con gli abiti “civili”. Basta un pantalone casual, non necessariamente da lavoro, una felpa comoda, per calzare un anfibio. E’ probabilmente questa una delle cause più importanti del loro successo.

● Sono comodi. Gli anfibi militari sono calzature “funzionali” e in quanto tali sono comodi. D’altronde, sono nate per i militari, che sono chiamati a sforzi intensi e prolungati.

● Sono efficaci. Nello specifico, lo scopo degli anfibi militari è consentire una stabilità piena e una sicurezza marcata mentre si percorrono terreni scoscesi, fangosi o comunque difficili. Dunque, gli anfibi militari possono essere impiegati in una vasta gamma di situazioni, anche per le attività più faticose o su terreni non asfaltati.

Come valutare gli anfibi militari

Fatta questa precisazione, possiamo citare qualche criterio che chi vuole acquistare anfibi militari dovrebbe prendere sempre in considerazione.

● Materiale. Se è vero che gli anfibi militari sono calzature essenzialmente pratiche, allora è bene che siano resistenti, realizzati con materiali efficaci. La pelle ben trattata rappresenta lo standard, ma ultimamente si è diffuso anche il gore-tex, un tessuto sintetico adatto soprattutto ai terreni fangosi in quanto totalmente impermeabile. Cede però qualcosa in fatto di traspirazione.

● Stile. L’acquirente medio tende a considerare gli anfibi militari come dei capi uniformi, con poca variabilità a livello estetico. In realtà, la variabilità è enorme, per quanto si dipani in base al criterio della destinazione d’uso. Per esempio, troviamo gli anfibi “deserto”, che hanno una coloritura beige e un’allacciatura molto salda, tale da impedire l’accesso alla sabbia. Troviamo gli anfibi “giungla”, che si presentano con uno stile mimetico e con un grip eccezionale. Troviamo anche gli anfibi da parata, che spiccano per eleganza ma sono un po’ meno efficaci. Infine troviamo gli anfibi da paracadutista, che sono alti e valorizzati da più elementi di rinforzo, tali da ridurre la probabilità che insorgano lesioni alla caviglia.

● Suola. Gli anfibi si differenziano anche per il design e il materiale della suola. Non è una questione estetica, se non a un livello marginale. E’ una questione di grip, di aderenza al terreno. Prendete in considerazione questo parametro se intendete acquistare gli anfibi per motivi pratici.

Quanto costano gli anfibi militari?

Dunque, qual è il costo medio degli anfibi militari? Ovviamente, dipende dalle tipologie. Quelle più complesse, frutto di una tecnologia particolare - come i modelli per paracadutisti - possono superare i 300 euro. Le tipologie più ordinarie, che puntano a un mix tra funzionalità ed estetica, costano circa 150-200 euro.

Ovviamente, il prezzo è soggetto anche all'approccio del singolo produttore-rivenditore. Militaria, famoso negozio online di abbigliamento militare, offre anfibi a prezzi di gran lunga inferiori.

Per inciso, Militaria è uno degli e-commerce specializzati più longevi, in quanto è in auge da oltre 25 anni. Merito di un’offerta ampia, variegata e in continuo aggiornamento, nonché di un approccio “smart” alle consegne: tra le altre cose, la consegna è gratuita se l’ordine supera i 69 euro.