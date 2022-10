Calcio, Inter-Barcellona: nessun provvedimento da parte della Uefa sulle proteste dei catalani

La partita Inter-Barcellona probabilmente si è resa forse gestita con poca attenzione poiché la Uefa ha ignorato le proteste dei catalani. Slavko Vincic e Pol van Boekel, arbitro e var, non sono stati fermati nell'immediato, ma vediamo insieme cos'è accaduto.

La protesta da parte del Barcellona

Sul sito www.casinoaams.eu gli utenti possono trovare le migliori quote, pronostici e suggerimenti per seguire le partite di calcio, promozioni e bonus in regalo oltre ai consigli utili sulla scelta delle tante categorie di sport presenti nella piattaforma. La direzione di gara di Slavko Vincic e della squadra arbitrale presenti nella partita Inter-Barcellona di Champions League ha scatenato delle proteste. Infatti, gli spagnoli, hanno definito vergognoso e non digerito alcune decisioni prese dalla direzione di gara di San Siro per un gol annullato e rigore non concesso. Inoltre al termine della Uefa non c'è stato nessun esposto formale, anche se tuttavia sia l'arbitro che Var sono stati convocati. L’episodio da rigore per causa del tocco di mano di Dumfries, intorno alla fine della partita per la mancata assegnazione di un penalty ha comunque scatenato la protesta, sia da parte dell’allenatore Xavi Hernandez sia dal gruppo della squadra degli spagnoli.

La protesta degli spagnoli

Sugli aggiornamenti del campionato mondiale di motociclismo riguardo alla Flat Track, l'italiano Matteo Boncinelli arriva in vantaggio, il tutto si svolge al Bisalta Park di Boves che per saperne di più si può andare a leggere questo articolo. Quindi da una parte la squadra del Barcellona avrebbe pronta una denuncia esposta alla Uefa per il rigore che alla fine l'arbitro Slavko Vincic non ha fischiato, mentre il var avrebbe dovuto dare attenzione all'errore di Dumfries. Ma a quanto pare sa l'arbitro che Pol Van Boekel l'addetto al Var, questa settimana torneranno in Champions League grazie al disignatore Roberto Rosetti. In effetti, il club, con l'approvazione di Joan Laporta, compie questa protesta formale alla Uefa con i propri servizi giuridici dove parlano le stesse immagini per dimostrare l'indignazione per un atto considerato piuttosto ingiusto chiedendo che Van Boekel non arbitri più il Barcellona sul campo e soprattutto nella sala del Var, poichè l’arbitro non ha fischiato il mancato rigore a favore del Barcellona.

Le parole di Xavi Hernandez

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez tuttavia è quel protagonista di un gesto inequivocabile con la colpa di aver pagato l'errore. Di qui, l'allenatore dichiara: " Sono molto indignato e soprattutto arrabbiato, perchè è una vera ingiustizia. Quando accadono queste cose gli arbitri devono comunque dare una spiegazione valida all'errore. Qui si devono dare delle ragioni dopo aver preso queste decisioni invece non ha detto proprio niente e se n'è andato!" - ha sottolineato Xavi Hernandez. Però, oltre al fallo del tocco della mano del calciatore Dumfries la squadra del Barcellona ha anche contestato la decisione del Var sul gol annullato a Pedro González López. L’Inter intanto si becca la vittoria, mentre il Barcellona resta non solo sconfitta ma delusa e molto arrabbiata dall'ingiusta decisione di questo rigore mancato che poteva farli pareggiare o vincere la partita.