L'industria senza più forza lavoro: da Ceresole d’Alba l’appello di Guglielmo Gai (Gai Spa): "Dove sono finiti i nostri giovani?"

Quale mondo del lavoro cercano i giovani diplomati? Cosa li guida nella ricerca di una professione? Molte altre le domande che ci si può porre quando si è alla ricerca di ragazze e ragazzi da inserire nel proprio organico. Altra sfaccettatura poi è per quelle aziende, che vanno dalla manifattura alla digitalizzazione, che alla ricerca di personale, dopo un colloquio, si sentono dire dai candidati "le farò sapere!". Ma non era il responsabile del personale, o l’imprenditore, che dopo un colloquio rispondeva "Le faremo sapere!"?

Il mondo del mercato del lavoro forse si è rovesciato o i parametri che solo una decina di anni or sono erano paletti invalicabili si sono spostati sino a giungere ai giorni nostri, nei quali una proposta di tirocinio o stage è vista come un motivo di mero sfruttamento e grida allo scandalo.

Ma c’è sempre una via di mezzo, che sgomberi la strada del lavoro da stage o tirocini ambigui, che premi i giovani e che soprattutto insegni loro che la vita di lavoro si basa sulla voglia di formazione continua: per la serie nessuno nasce “imparato”, e quanto è bello imparare qualche cosa di nuovo.

Per capire la posizione di chi cerca spesso giovani da inserire nella propria attività, abbiamo chiesto un parere a Guglielmo Gai che, prese le redini nella gestione del personale nella storica azienda di frazione Cappelli a Ceresole d'Alba, realtà leader a livello mondiale nella produzione di macchine imbottigliatrici e macchinari per l'enologia, ha ad oggi una esperienza significativa nella ricerca dei propri collaboratori.

“Faccio una premessa - dice l’amministratore delegato della Gai Spa - che è quella che dovrà guidarci negli anni a venire. Sono sempre meno i giovani che intercettiamo e che riusciamo a inserire nella nostra attività. La Gai Macchine nella progettazione e realizzazione del proprio prodotto è alla costante ricerca di persone che vogliano condividere il nostro progetto imprenditoriale.

Stiamo crescendo in fatturato, produzione e dimensioni della nostra attività. L’acquisto di macchinari e nuove tecnologie è all’ordine del giorno. Si valutano, si scelgono, si pagano, si usano, non hanno particolari esigenze se non le manutenzioni. Dieci minuti di colloquio con un candidato deve raccontanti una marea di informazioni per una scelta.

Faccio questo paragone, che non vuole essere irrispettoso, perché la sfida più difficile sarà, ma forse lo è sempre stata, il personale da assumere. Le persone che collaborano con te si conquistano, sempre che si trovino candidati con cui condividere i propri sogni. Ed allora il dilemma sarà: troverò la persona giusta, oppure troverò ancora delle persone per cercare quella che fa per me?”.

Eppure negli anni siete sempre cresciuti fino a realizzare il sogno di dare vita a un corso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (Ifts) quale quello da "Tecnico Trasfertista", che è diventato un percorso di eccellenza spesso premiato dalle valutazioni della Regione Piemonte.

“Vero, siamo veramente contenti di questo corso, che condividiamo con il Cnos-Fap di Bra, l'Istituto 'Vallauri' di Fossano e il Politecnico di Torino. Ci ha permesso di formare tecnici di primissimo livello, oltre a farci conoscere meglio tante aziende che con noi ora si arrovellano per cercare candidati. C’è sempre un 'ma'. La prima edizione, sei anni or sono, ha visto iscriversi oltre 90 candidati, abbiamo fatto tre commissioni composte dai partner e dalle aziende che hanno lavorato per due giorni. Nell’edizione che ci accingiamo a fare partire si fa molta fatica a trovare candidati. Dove sono finiti questi giovani?”.

Dove sono finiti questi giovani?

“Intanto non vorrei citare il detto 'mal comune mezzo gaudio', perché non sarebbe il caso, visto che tutti i corsi post diploma languiscono nella medesima situazione e di rimando anche le aziende, che fanno i salti mortali per individuare personale, ne risentono. Voglio ricordare l’uscita sui mezzi stampa di Giuseppe Bernocco del Gruppo Tcn di Alba. Mi pare che questa estate abbia detto che 'in ferie non si va perché siamo concentrati a cercare i dipendenti che non troviamo'. E allora non solo dove sono i giovani, ma dove sono i potenziali dipendenti?

Per anni mio padre ha trovato giovani col collegamento naturale con un suo ex compagno di università, il salesiano don Aldo Bertolino. Fu don Aldo a mandarci tecnici validissimi che ancora oggi sono un orgoglio per la Gai. Peccato che l’Iti salesiano non ci sia più e che tutte le scuole professionali stentino a inviarci loro allievi, che mi pare siano sempre meno. Non è solo la demografia in calo a farci segnare il passo. Sono altri i motivi? Mi piacerebbe lanciare questa sfida a tutti gli attori in gioco, dalle scuole, alla formazione professionale, alle amministrazioni, alle agenzie per il lavoro. Dove sono finiti tutti i giovani?”.

Cosa si può fare al riguardo per non tornare negli anni a venire al lamento generalizzato?

“Purtroppo non ho soluzioni, se non dire la perseveranza. Sono stato in molte scuole, sono stato anche in scuole fuori dalla provincia di Cuneo, mi sono affidato al mondo dei salesiani, alle agenzie interinali, alle conoscenze personali e dei miei collaboratori. Vorrei che corsi come l’Ifts Trasfertista avessero tanti potenziali allievi perché cambia la vita professionale di giovani, validi ma acerbi, che provengono dal mondo della scuola e in sei mesi di corso giungono a una metamorfosi professionale.

Vorrei rivolgermi a quei ragazzi che non hanno ancora preso una decisione, a chi parla di anno sabbatico, a chi non ha ancora trovato la propria vocazione. Percorsi brevi, di altissimo contenuto professionale, di grande collegamento da formazione educativa e mondo delle imprese, sono una risorsa unica. Approfittatene perché anche queste occasioni non vengano classificate come non appetibili. La Gai, ma non solo noi anche molte altre aziende, negli anni a venire affronteranno anche in autonomia questa formazione. Per noi è il futuro”.

Quindi il futuro per voi è un completamento dopo il diploma e poi in azienda.

“Sono contento che i ragazzi scelgano l’università, ma vorrei sottolineare che esiste un mondo del lavoro che è pronto ad accoglierli. Un mondo del lavoro che è interessato a formarli verso un mestiere che darà loro un impiego sicuro, soddisfazioni professionali e, perché no, un buon stipendio. L’università deve essere una scelta consapevole e motivata, e non un ripiego in attesa di decidere. Esistono tanti corsi professionalizzanti molto interessanti. Direi ai giovani: 'avanti c’è posto'".