Boom di presenze e numeri da record: serviti quasi 50 mila litri di birra al Paulaner Oktoberfest

Si è concluso lunedì 10 ottobre il “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2022, tenutosi per la prima volta presso l’area del Palazzetto dello Sport. La quinta edizione, arrivata a tre anni di distanza dalla quarta a causa della pandemia, ha confermato il forte entusiasmo per l’evento da parte dei cuneesi e dei tantissimi visitatori provenienti da altre province piemontesi, da altre regioni d’Italia e anche dall’estero.

Sono state quasi 150.000 mila le persone venute a vivere la festa sotto i 2 padiglioni allestiti nell’area durante i 12 giorni di apertura dell’evento. Il tutto condito con 40 mila litri di birra e 38 mila piatti, tra cui 7.000 stinchi, 5.000 hamburger, 3.500 schnitzel di pollo, 3.500 costine, 12 mila dolci e 20 mila brezel.

Ma non solo, grazie all’ottima intuizione di potenziare il Beer Garden con un secondo palco, un banco aperitivi e drink, una zona caffetteria e street food, nel secondo padiglione allestito nell’area sono stati consumati altri 8.000 litri di birra, 5.000 cocktail e bevande, 4.500 tra caffè e digestivi, 3.000 brezel, 1.500 pale romane e oltre 2.000 piatti tra hamburger, hot dog e taglieri.

“Ancora una volta non possiamo che ringraziare i tantissimi visitatori che anche quest’anno hanno partecipato al nostro Oktoberfest in miniatura, ogni anno sempre più fedele all’originale, brindando al ritmo della scatenata band bavarese e dei numerosi concerti live – commentano gli organizzatori della Sidevents Srl all’indomani della chiusura del Paulaner Oktoberfest Cuneo 2022 -. La forte affluenza non era per nulla scontata, soprattutto dopo due anni di stop causati dall’emergenza sanitaria. La quinta edizione è stata caratterizzata da tantissime iniziative, oltre ai concerti bavaresi della Juhej Band e alle esibizioni coreografiche delle cover band più famose: dalla la messa domenicale come da tradizione all’Oktoberfest di Monaco di Baviera, al luna park con una ruota panoramica alta 35 metri, alle esibizioni e agli appuntamenti con lo sport e le aziende del territorio. Siamo contenti anche che la nuova location a San Rocco Castagnaretta sia stata accolta favorevolmente con un boom di presenze che supera l’apice raggiunto nella passata edizione del 2019, riempiendoci di soddisfazione e dandoci la carica per aprire il giovedì prossimo 20 ottobre il nostro secondo Paulaner Oktoberfest Alessandria che si svolgerà nuovamente nell’area di piazza d’Armi in via Milite Ignoto”.