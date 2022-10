Eventi d'autunno sulla scena neivese

Nell’aula magna della scuola d’Arte Bianca di Neive, in via Rocca, domenica 16 ottobre alle ore 18 si terrà la presentazione del libro “Beppe Fenoglio 1922-2022 - Il sangue di Langa” di Davide Sandalo. L’incontro sarà introdotto da Grazia Marcarino e sarà accompagnato dalla musica di Giuliano Rigo (Info: tel. 339.7895969).

Gli eventi proseguono domenica 23 ottobre alle ore 21 presso l’Auditorium San Giuseppe dove il coro femminile Officina Vocis presenta il “Concerto d’Autunno”: per l’occasione si esibiranno il coro giovanile “Full of Life” di Villanova d’Asti e la corale neivese “Officina Vocis”. L’ingresso al concerto è libero.

Il cartellone “NeivEvents 2.0” propone invece una serie di iniziative rivolte in particolare ai ragazzi dagli undici anni in su, che si svolgeranno nel Salone Sottochiesa di Neive Borgonuovo; si inizia sabato 29 ottobre con la Festa in maschera, si prosegue domenica 30 ottobre con la Festa di Hallowen, per i bimbi della scuola Primaria e dell’Infanzia, poi sabato 19 novembre con la Serata Pizza + Cinema (su prenotazione), sabato 3 dicembre con Il Gioco dell’Oca Gigante e sabato 17 dicembre per la Tombola di Natale (Info: tel. 338.7474177).