Fossano, il circolo di lettura "Tra le Righe" lancia la serata di presentazione del nuovo anno di attività

Una sorta di incontro di apertura dell'anno 2022/2023 in cui verrà presentato il progetto a vecchi e nuovi lettori affrontando alcune proposte per lo sviluppo dell'associazione. Si procederà poi con l'illustrazione e la scelta dei titoli da leggere collettivamente nei prossimi mesi, tra i quali tre romanzi più un classico per l'estate.