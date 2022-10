Giornate FAI d'Autunno: beni culturali e giardini di Langa aperti al pubblico nel prossimo weekend

Sabato 15 e domenica 16 ottobre il FAI, Fondo Ambiente Italiano, sarà protagonista in Langa con un evento delle Giornate FAI d’Autunno: le Delegazioni e i gruppi FAI nazionali organizzano aperture speciali di beni culturali e paesaggistici per rinvigorire e concretizzare l’impegno dell’associazione nel tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Tre pilastri e sette parole d’ordine: il tempio del FAI si erge, infatti, sull’impegno nel curare, promuovere e vigilare i luoghi speciali dell’Italia con un occhio di riguardo per i valori di qualità, curiosità, indipendenza, coerenza, concretezza, dell’ozio operoso e della conoscenza legata alla competenza.

In quest’edizione il circuito di visita organizzato dal Gruppo di Alba e Langhe sarà dedicato all’architetto Carlo Francesco Rangone e prenderà in prestito il percorso predisposto dal progetto La Langa del Sole: sull’applicazione TABUI sarà possibile visualizzare il percorso previsto, con base a Montelupo Albese, e ricco di numerose altre visite anche a Rodello, Diano d’Alba e Alba (ad Alba riservato agli iscritti FAI).

Il responsabile del Gruppo di Alba e Langhe Cesare Girello ci permette d’immergerci in questa realtà, offrendo una panoramica di ciò che accadrà il prossimo fine settimana.

Cosa contraddistingue le giornate FAI da una normale passeggiata nei paesi o visita ai monumenti e quali sono i vantaggi di essere un associato FAI?

“Le giornate FAI sono due occasioni, in primavera e autunno, che permettono ad un pubblico di carattere nazionale di usufruire di una guida privilegiata per accedere a beni culturali pubblici e privati, normalmente difficilmente accessibili: si è orientati ad una ricerca di bellezza e benessere. In Piemonte il FAI possiede, inoltre, dei beni culturali propri come il Castello della Manta di Saluzzo o quello di Masino, che vengono aperti al pubblico in maniera privilegiata. La loro fruizione è più ampia e non tipicamente museale.

Il vantaggio di essere un associato FAI è che si fa parte di un circuito “virtuoso”, che permette di valorizzare e promuovere i beni culturali meno conosciuti e scoprire il territorio in modo più approfondito; inoltre è possibile visitare alcuni musei in modo gratuito”.

Da quanto è presente e quanti soci conta indicativamente la zona di Alba?

“Il FAI è un’associazione che risale al 1975 sul modello del National Trust inglese ed è stata fondata da Giulia Crespi su consiglio di Elena Croce, figlia del filosofo Benedetto Croce. La sede centrale dispone di sottogruppi, le Delegazioni, che si occupano di sviluppare le attività su un determinato territorio locale: quello di Alba è un gruppo nato all’inizio del 2020, composto da una decina di persone e fa parte della Delegazione di Cuneo. Siamo tutti volontari. È importante: lo facciamo, infatti, per un’educazione alla bellezza e alla conoscenza del nostro territorio. Nuovi volontari sono sempre i benvenuti”.

Quest'anno è prevista anche una caccia al tesoro, di cosa si tratta?

“Ci sarà un riconoscimento a chi risolverà un “cruciverba culturale”: l’obiettivo è mantenere alta l’attenzione durante le visite e far sì che il turista passi in tutte le tappe - Rodello, Montelupo, Diano d’Alba e Alba – per raccogliere una serie di indizi e messaggi incapsulati nel cruciverba. A chi lo risolve viene consegnato un altro messaggio con ulteriori indizi su una sola delle tre Chiese del territorio. La base sarà Montelupo, con premio finale al vincitore e due di consolazione al terzo e quarto classificato”.

Ad Alba sarà possibile visitare il cantiere in itinere della Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano: cosa renderà unica quest'esperienza riservata agli associati FAI?

“Essendoci una concomitanza di eventi, tra cui la Fiera del Tartufo, Alba sarà congestionata e non sarebbe stato possibile organizzare un evento FAI in città: abbiamo, quindi, pensato di fare una “puntata” esclusiva, riservata agli iscritti. In quanto il circuito, quello della Langa del Sole (con il ricordo dell’architetto Carlo Francesco Rangone), avrà come punto d’arrivo la Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano, nella via centrale. La chiesa è chiusa in quanto soggetta a restauri, ma il cantiere sarà aperto appositamente con visite guidate su prenotazione (max 15 persone. Saranno presenti anche gli architetti che si sono occupati del progetto che forniranno note tecniche, architettoniche e pittoriche sull’andamento dei lavori”.

Anche la Scuola parteciperà, grazie al FAI, al cammino verso la tutela e la valorizzazione dell'ambiente italiano e locale: gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Govone di Alba avranno infatti un ruolo importante.

“Sì, tra le iniziative del FAI c’è anche quella degli “Apprendisti Ciceroni”: noi volontari collaboriamo con le scuole stipulando una convenzione (PCTO) per trasmettere i valori del FAI e formare i giovani studenti affinchè diventino loro stessi guide, non come professionisti, ma come apprendisti. Parlando di architettura e opere d’arte abbiamo attivato il liceo classico e artistico, magari in altre occasioni attiveremo anche altri indirizzi scolastici”.

Dunque, nel prossimo weekend ci si potrà divertire alla scoperta delle Langhe... e non solo!