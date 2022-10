Itinerario narrato tra Ordini religiosi e Confraternite a Racconigi

Nel pomeriggio di 16 ottobre a Racconigi si terrà un itinerario straordinario alla scoperta delle chiese, delle cappelle e degli edifici di culto che Ordini religiosi e Confraternite fecero costruire nella città. L'iniziativa si inserisce nel progetto "Città e Cattedrali", volto alla valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Tra le numerose chiese e conventi fondati dagli Ordini religiosi si visiterà la chiesa di San Domenico, mentre tra le chiese che furono sede di Confraternite religiose sono previste nel percorso di visita la seicentesca San Giovanni Decollato, fatta erigere dalla Confraternita dei Battuti Neri e oggi ospitante una mostra dei dipinti di Carlo Sismonda, il gioiellino barocco di Madonna della Porta, sede della Compagnia delle Umiliate, e l'ottocentesca Cappella della Beata Caterina, patrona di Racconigi, fatta costruire dall'omonima Confraternita, ancora oggi attiva e operante. Le Confraternite, un tempo molto diffuse, erano associazioni di fedeli che si occupavano principalmente di opere di carità; molte furono fondate nel Seicento e contavano tra gli associati anche nobili e membri delle famiglie reali.