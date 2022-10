Mago Sales, rassegna magica e la sQuola: a Dronero il nuovo anno magico di Blink

Quel fare magia non PER ma CON i bambini, ricercando la purezza della meraviglia. La scelta religiosa e l'essere uno dei pochissimi parroci maghi.

Una bellissima sorpresa a Blink Circolo Magico di Dronero, venerdì 7 ottobre: la visita don Silvio Mantelli, in arte Mago Sales.

Ai maghi del circolo ha raccontato dei suoi tanti viaggi nei paesi poveri e di quanto la magia aiuti gli altri ma anche se stessi. Il suo sogno poi, con la realizzazione del museo della Magia a Cherasco, il legame con Arturo Brachetti: di Mago Sales preziose sono la tenacia, l'inventiva e la capacità empatica, entrando in sintonia con chi ha di fronte. La solidarietà come scelta d'essere è da sempre il suo credo, nell'assoluta convinzione che "Chi salva un bambino aiuta un pezzo di cielo a illuminare il mondo."

Un lungo applauso al termine della serata ed una foto di gruppo come bellissimo ricordo da conservare. Per i maghi del Circolo Magico è inoltre iniziato il conto alla rovescia per l'inaugurazione ufficialmente la nuova rassegna Sim Sala Blink.

Appuntamento questo sabato, 15 ottobre, alle ore 21 al teatro Iris di Dronero, con la straordinaria e sorprendente magia dei Disguido nello spettacolo "Disillusion".

Un mix d'illusionismo, mimo e cabaret per un'esperienza magica unica, ricca di emozioni, colpi di scena e divertimento. "Disillusion" è un viaggio attraverso il cinema muto e in bianco e nero dei primi cineasti, i fratelli Lumiere, Edison, Méliès; ed ancora icone come Chaplin e Marilyn Monroe, Kubrick e Fellini, ripercorrendo i cult movies della storia del cinema. Uno show eccentrico e unico pensato per un pubblico internazionale e di tutte le età.

Ingresso unico 12 euro. Da quest’anno, il Circolo Magico da la possibilità di acquistare la Blink Card: 4 spettacoli a scelta dei 6 della rassegna magica a 43 euro, per risparmiare e assicurarsi il posto per la magia.

Il 23 ottobre, infine, inizierà la sQuola di Magia per appassionati ed aspiranti maghi, l'unica con la Q perchè insegna a guardare con occhi diversi e nuovi la realtà.

10 lezioni teoriche con esercitazioni pratiche. Magia da scena, mentalismo, matemagia, cartomagia, close-up, magia comica, manipolazione e anche un po’ di storia: fin dalla prima lezione, gli aspiranti maghi potranno concretamente cimentati e molto esercitati, scoprendo ognuno le proprie inclinazioni come anche capacità inaspettate.

Un nuovo anno magico a Blink, che è iniziato e che promette di continuare con tante bellissime novità.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.