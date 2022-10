Cuneo, alla scoperta del Museo Diocesano con il progetto "Il museo della valigia"

All'interno del progetto "Il museo nella valigia", realizzato grazie al contributo di Fondazione CRC, il Museo Diocesano San Sebastiano propone una visita-laboratorio per famiglie con bambini 0-3 anni, per presentare in anteprima i nuovi percorsi di visita in autonomia per famiglie che saranno presto disponibili in Museo. L'attività è curata da Erika Riberi e Carmen Agricola. L'appuntamento è per sabato 15 ottobre dalle 16 alle 17.30 in Contrada Mondovì, presso la sede el Museo Diocesano. Un viaggio alla scoperta del museo diocesano e della storia dei pellegrinaggi per famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. Erika e Carmen accompagneranno grandi e piccini in una visita-laboratorio nelle sale del museo, con storie, giochi e attività sensoriali e creative. Il laboratorio si svolge in un unico turno alle ore 16 con un massimo di 20 partecipanti (tra bambini e adulti). Durata 1 ora e mezza circa.