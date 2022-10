Residenze per anziani e assistenza territoriale. Al Varco il convegno della Cgil Cuneo

Lunedì 17 ottobre alle ore 9,30 a Cuneo al Varco in via Pascal 5L iniziativa dello Spi CGIL, insieme alla CGIL e alla Funzione Pubblica della CGIL su “residenze per anziani ed assistenza territoriale in provincia di Cuneo".

Il convegno nasce dalla necessità che domiciliarità e residenzialità debbano avere trattamenti e condizioni economiche omogenee e convivere in un unico percorso di cura. Favorire l'assistenza domiciliare e investire in strutture più efficaci deve essere lo scopo di chi vuole prendersi cura degli anziani.

All'iniziativa parteciperanno il sindaco di Cuneo Patrizia Manassero, la docente universitaria di economia e organizzazione del sistema di welfare Nerina Dirindin, il presidente del consorzio socio assistenziale cuneese Giancarlo Arneodo e il presidente de la Bottega del Possibile Salvatore Rao.

Inoltre daranno il loro contributo alla discussione Paolo Tallone di Confcooperative e Paolo Spalaore di Confindustria.

Da segnalare ancora la partecipazione di alcuni lavoratori del settore socio assistenziale che racconteranno la loro esperienza quotidiana.

Il convegno è aperto a tutta la cittadinanza.