Vacanze di Ognissanti: un’occasione per un fine settimana in Costa Azzurra (Video)

Le vacanze di Ognissanti sono alle porte e si potrebbero rivelare un’opportunità per godersi la Costa Azzurra assieme alle diverse attività ed eventi che si terranno in questo periodo autunnale. Grazie alla sua posizione privilegiata tra mare e montagna, questa splendida regione offre infatti un ambiente soleggiato ricco di spiagge sabbiose, attività acquatiche, villaggi pittoreschi e, al tempo stesso, viste mozzafiato di vette innevate.

Per gli amanti del relax, la Costa Azzurra offre un viaggio in una delle sue isole uniche, con i loro paesaggi da cartolina. Tra la spiaggia e l'acqua turchese, questi luoghi vi travolgeranno con il loro ambiente sereno dove l'atmosfera estiva fiorisce durante le vacanze di Ognissanti. Che si tratti di una gira di un giorno o di una crociera in barca, tra le destinazioni più ambite non possono mancare l’île d’Or, l’île Sainte-Marguerite, l’île Saint-Honorat, l’île de Port Cros, l’île de Porquerolles e infine l’île du Levant.

Ma la Costa Azzurra si rivela magica e affascinante anche sulla terra ferma: queste festività, infatti, saranno anche un’opportunità per scoprire i piccoli villaggi arroccati in autunno. Immersi nel cuore delle colline della Costa Azzurra, questi villaggi sembrano usciti direttamente dal Medioevo. Basti immaginare a Èze, che affascina tutti i viaggiatori con il suo Jardin Exotique e che offre un panorama mozzafiato sul Mar Mediterraneo. La vista sulla penisola di Cap Ferrat è il luogo ideale per scattare qualche foto come ricordo del weekend mentre Saint-Paul-de-Vence ha attirato designer e artisti da tutto il mondo. Testimonianza di ciò sono le tante gallerie d'arte del villaggio ed i musei come la Fondazione Maeght, un’esposizione all'aperto in mezzo alla natura. Infine, Sainte-Agnès è il villaggio costiero più alto d'Europa e dispone di una delle più belle viste sul Mediterraneo, che le vale il soprannome di "balcone della Costa Azzurra"; mentre Gourdon è classificato come uno dei più bei paesini della Francia: il panorama di 80 chilometri da Nizza al Massiccio dell'Estérel è la particolarità di questo villaggio medievale. Ai margini del confine italiano, questo magico luogo vi porta alla scoperta del suo patrimonio: la chiesa di Notre-Dame de l'Assomption, il suo campanile atipico.

Le festività di Ognissanti, però, sono il momento ideale anche per iniziare lo shopping natalizio: per questa ragione le città della Costa Azzurra sono arricchite da stradine fiancheggiate da piccoli negozi e artigiani che vi offrono le più belle sessioni di shopping. Nel centro storico di Nizza, ad esempio, numerosi ristoranti e bar vi invitano a fare una pausa rinfrescante durante la vostra passeggiata nelle vie della Vieux-Nice, dove potrete imbattervi nei più bei locali artigianali. Ma questa splendida città non è la sola a disporre di negozi e boutique: anche Grasse, Cannes e Saint-Tropez potrebbero essere le vostre destinazioni ideali di shopping di lusso e riuscire a soddisfare i vostri piccoli vizi.

Per coloro che preferiscono un’esperienza da sogno piuttosto che regali materiali, la Costa Azzurra vi invita a godervi un weekend alle terme tra le bollicine della jacuzzi, una bottiglia di vino ed una vista mozzafiato. I centri termali di questa regione, infatti, dispongono di professionisti pronti a regalarvi benessere al 100% ed i più fortunati possono persino usufruire di una vasca idromassaggio privata in camera.

Ma non è finita qui. Se il vostro obiettivo è nutrire la vostra mente, il fine settimana si rivela anche un'occasione per divertirsi e imparare recandovi in uno dei musei della Costa Azzurra con tutta la famiglia. Ad Antibes, il Museo Picasso offre un'esperienza sensoriale unica in cui grandi e piccini possono interpretare le forme a loro piacimento e lasciarsi incantare da architetture singolari, strade colorate, sculture sulla spiaggia... L'arte ci guida alla scoperta di ogni angolo della città. Più avanti, a Nizza, il museo Matisse è ospitato in un'antica villa genovese del XVII secolo: impossibile da perdere durante un weekend d'autunno in Costa Azzurra. E per finire, la serata teatrale nell'ex chiesa del Teatro Nazionale di Nizza è la conclusione perfetta di questa giornata culturale.

Per gli amanti dello sport, questo clima mite offre le condizioni ideali per praticare attività all'aperto, anche in autunno. Che siate escursionisti, ciclisti, appassionati di mountain bike o di arrampicata, le montagne offrono grandi esperienze sui numerosi circuiti e sentieri della Costa Azzurra.

Ed infine il vostro fine settimana sarà arricchito dalle molteplici iniziative di questa regione, quali il Festival degli aquiloni del Fréjus; la festa delle castagne delle Alpi Marittime; la Maratona delle Alpi Marittime tra Nizza e Cannes; il Roc d'Azur ; il festival del gesso di Saint-Raphaël, le sagre della castagna nelle Alpi Marittime e le vele di Saint-Tropez.

Per dormire bene durante le vostre vacanze di Ognissanti, la Costa Azzurra è ricca di splendidi indirizzi: i campeggi vi garantiscono una vacanza in un'atmosfera accogliente mentre le pensioni vi promettono un soggiorno come a casa vostra. Inoltre non possono mancare gli hotel-ristoranti o gli alberghi stellati che vi offriranno un comfort assoluto e il romanticismo di cui avete bisogno.

Visitare questo sito per consultare le nostre strutture: https://cotedazurfrance.fr/sejourner/hebergements/