Start-up a vocazione sociale: Chiara Gribaudo (Pd) plaude a misura del Governo

“Sono orgogliosa e soddisfatta che oggi ci sia un’opportunità in più per le iniziative a innovazione sociale". Così Chiara Gribaudo, deputata cuneese appena rieletta alla Camera dei Deputati per il Partito Democratico, commenta il decreto recentemente firmato dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. Una misura che definisce le modalità attuative del beneficio fiscale e contributivo in favore dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico assunti da startup sociali.

"La logica - dice Gribaudo - è quella di favorire e sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese capaci di coniugare valore sociale e attività economica, tenendo conto, per un periodo limitato, dei maggiori oneri e costi di un’organizzazione pro­duttiva basata su personale af­fetto da disturbi dello spettro autistico”.

"Ringrazio il senatore Comincini (PD) – dice la parlamentare –, che nel 2019 iniziò a lavorare per il riconoscimento delle startup a vocazione sociale distinguendole dalle normali startup innovative. Ora, grazie a quel lavoro e all’attenzione del ministro Orlando è stato possibile mettere in campo una proposta che va ben oltre i benefici per i datori di lavoro: i disturbi dello spettro autistico coinvolgono circa 600.000 famiglie italiane, una persona su 100 soffre di questi disturbi in forma più o meno grave. Investire su di loro offrendogli lavoro e quindi indipendenza è la vera inclusione”.