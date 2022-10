Emergenza gattini: sono circa 30 e aspettano una famiglia

ALBA - Il gattile di Alba in questo momento custodisce circa 30 gattini sfortunati: cercano tutti una famiglia, con obbligo di futura sterilizzazione.



Nella struttura accanto, in canile, potete trovare Porthos un cane di circa due anni, sterilizzato, abituato al guinzaglio, dal carattere molto dolce che va d’accordo anche con tutti gli altri cani.

Inoltre splendidi cuccioli di taglia media piccola cercano disperatamente una famiglia, no catena, no box.



Amici di Zampa vi sta aspettando insieme ai suoi dolcissimi ospiti!



Per informazioni e adozione:

Associazione Amici di Zampa - Alba Località Toppino (dietro la Casa Circondariale) Barbara 335 691647 - Paolo 347 5924197

Pagina Facebook: @amicidizampaAlba