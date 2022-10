Il tuo sorriso ti mette in imbarazzo? [VIDEO]

Avere la bocca in ordine è importante in molti eventi della socialità, forse tutti. Mangiare in compagnia, sorridere alle altre persone, farsi fotografare in primo piano… sono momenti in cui la bocca non passa inosservata, generando sofferenza in chi sente il peso del difetto di non avere più tutti i denti.

Molte sono le problematiche sommerse legate a questa situazione. La mancanza dei denti può influire su tutta la bocca provocando la mobilità degli altri denti, problemi di malocclusione che a loro volta generano sintomi come dolori articolari alla bocca, mal di testa e mal di schiena. La mancanza dei denti, inoltre, influisce negativamente sulla masticazione, provocando anche problemi di digestione. Senza denti il viso assume un aspetto cadente e invecchiato e i denti residui, non trovando sostegno nei contigui che mancano, si spostano rovinando ulteriormente l’estetica della bocca.

Il quadro è serio e fa capire che è necessario prendere provvedimenti urgenti. La riabilitazione dei denti mancanti con gli impianti dentali può essere una buona soluzione. Ne abbiamo parlato con gli odontoiatri di Unica Clinica Dentale, la dottoressa Rossella Sola e il dottor Paolo Simonazzi.

Nel video l’intervista integrale

