Caro energia nelle Rsa: da Compagnia di San Paolo un aiuto alla San Chiaffredo di Revello

Ammonta a 10.500 euro l'aiuto elargito dalla Fondazione Compagnia di San Paolo alla Fondazione Ospedale Civile San Chiaffredo di Revello.

Ne dà notizia la presidente di quest'ultima, Silvana Sanino, la quale accoglie "con profondo senso di gratitudine quest'aiuto concreto che giunge in un momento così delicato per l'esistenza stessa della residenza sanitaria cittadina e di tutto il comparto".



"Tutti gli operatori del settore – scrive la presidente in una nota – sono stati infatti duramente provati dall'emergenza Covid-19 e ora, in via del tutto inattesa e straordinaria, dall'esplosione dei costi delle utenze energetiche. Compagnia di San Paolo si è dimostrata attenta e presente sul campo, dimostrando di avere ben compreso l'urgenza e la gravità del momento. La prestigiosa fondazione bancaria ha infatti indirizzato il proprio aiuto, in maniera specifica, per sostenere tutto il terzo settore nell'attuale emergenza energetica. Alla Fondazione torinese va quindi il ringraziamento, unito a un sincero senso di gratitudine, di tutto il San Chiaffredo di Revello".