“Un sacchetto di mele per l’Africa”: riparte la campagna di LVIA

Si avvicina l'appuntamento con la Giornata Mondiale dell'Alimentazione, che si celebra ogni 16 ottobre con l’intento si sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di ottenere sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili per una produzione, una nutrizione, un ambiente e una vita migliore, non lasciando indietro nessuno.

LVIA, da sempre attiva nella lotta alla malnutrizione, con l’occasione rilancia dal 15 ottobre la campagna “Un sacchetto di mele per l’Africa” a sostegno delle attività di malnutrizione cronica infantile in Burkina Faso.

Un evento realizzato grazie al contributo fondamentale di tantissimi volontari che con entusiasmo si recano nelle piazze di Cuneo, Torino e rispettive province, dove vengono allestiti i banchetti di mele rosse IGP che vengono distribuite a fronte di un contributo.

Anche quest’anno sarà possibile partecipare a distanza facendo una donazione online sul sito di LVIA e scegliendo la modalità del “sacchetto sospeso”.

In questo caso la donazione sarà doppia: oltre a supportare il progetto di lotta alla malnutrizione in Burkina Faso, si regala il proprio sacchetto a una famiglia in Italia che vive in condizioni di fragilità, che vengono raggiunte attraverso la San Vincenzo de Paoli di Cuneo e i Salesiani di San Salvario a Torino.

I fondi raccolti sosterranno i progetti in Burkina Faso, dove LVIA opera per curare e prevenire la malnutrizione infantile, che se non trattata in tempo può portare alla morte o provocare al bambino danni permanenti.

In questo Paese, che recentemente ha subito il secondo colpo di stato nel giro di pochi mesi, LVIA implementa programmi di identificazione e cura dei bambini malnutriti, di distribuzione di viveri a persone in povertà assoluta, di educazione alimentare alle mamme, di apertura di presidi sanitari avanzati e di formazione sanitaria.

Le mele MELA ROSSA CUNEO IGP di Ortofruit Italia OP sono messe a disposizione da AOP Piemonte Scarl, grazie al contributo del FEASR e della Regione Piemonte PSR 2014-2020 Operazione 3.2.1. – Annualità 2021 proroga 2022.

Chiamando il numero 0171-696975 o visitando il sito www.lvia.it sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare.