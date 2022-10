Badminton: Ilaria Fornaciari dell'Alba Shuttle in trionfo ai campionati italiani

Giornata memorabile per lo sport albese, grazie alla forma strepitosa di Ilaria Fornaciari, proprio in coincidenza con la gara più importante dell’anno. Ilaria ha regalato alla città di Alba un record di medaglie, il titolo italiano nel doppio under 15 in coppia con la siciliana Alessia Pellitteri, l’argento nel singolo e il bronzo nel doppio misto con il padovano Daniele Segato.

La nuova campionessa italiana ha realizzato un capolavoro tecnico e tattico, mettendo in campo tutto il suo immenso talento, in particolare nella finale che le ha consegnato il titolo, vinta meritatamente al terzo set, contro le temibili lombarde Tognetti/Torres per 22-24/21-16/21-08.

Questo successo arriva dopo diversi anni, di sacrificio, dedizione, lavoro costante e il superamento di molte difficoltà per tenere alta la motivazione dopo gli insuccessi. Ilaria dimostra che la scuola di badminton albese, composta da Faizan Aslam, Antonio De Pasquale, Ezio Bossati e Luca Capetta è di altissimo livello ed è in grado di formare giocatori con le caratteristiche per competere a livello italiano e internazionale.

Il team albese ha sfiorato i piedi del podio anche con altri giocatori come: Sofia Protto, Giuseppe Monchiero, Jakub Boero, Leonardo Fava ,Pietro Capetta e Giulia Marengo.

Dopo una stagione molto impegnativa probabilmente hanno accusato la fatica, in questa competizione, ed inoltre il sorteggio in alcuni casi non è stato favorevole. Resta comunque un brillante campionato per l’Alba Shuttle Badminton che ha vinto ben 15 partite.

Fanno molto piacere i complimenti allo staff , ricevuti dal Presidente nazionale Carlo Beninati, a conferma del riconoscimento ricevuto ad inizio anno di “Club d’eccellenza” nazionale.