Entusiasmo e condivisione: festa per la presentazione delle squadre del settore giovanile Basket Team71 Abet Bra (FOTO)

Entusiasmo, condivisione e partecipazione. E’ stato un bel pomeriggio di festa al palazzetto dello sport di Bra, che domenica 9 ottobre ha ospitato l’evento di presentazione delle squadre del settore giovanile Basket Team 71 Abet Bra, con i riflettori che si sono accesi sui tanti ragazzi, dagli esordienti U13 fino ai giovani U19, per un totale di sette squadre che disputeranno nella stagione 2022 23 i campionati regionali FIP e CSI. Il tutto alla presenza di autorità comunali e un pubblico di numerosi genitori in tribuna.

“E’ stato emozionante – le parole del presidente Gianfranco Berrino – vedere tutti questi atleti schierati in campo; questo evento mi ha fatto tornare indietro nel tempo, quando ho iniziato a giocare a pallacanestro, da ragazzo del settore giovanile! Stiamo lavorando e ci stiamo impegnando affinché Basket Team 71 Abet Bra diventi sempre più un punto di riferimento per i giovani. Punteremo molto sul coinvolgimento delle famiglie, dopo due anni difficili legati alla pandemia, vogliamo far crescere i nostri giovani con la giusta mentalità per diventare uomini, non solo sul campo. La società ha ampliato lo staff tecnico, mettendo a disposizione di tutte le squadre istruttori qualificati, preparati per far crescere i nostri ragazzi, in un ambiente sano e sereno. La pallacanestro è sport di squadra, dove nessuno è messo in primo piano, ma il collettivo lavora insieme; si vince se si è uniti. E’ stato sicuramente un bell’inizio di una stagione importante. La prima risposta positiva è stata la partecipazione così numerosa delle famiglie che hanno partecipato all’evento, questa è stata la sorpresa più bella!”.

All’evento di presentazione hanno partecipato anche il sindaco della città di Bra, Gianni Fogliato e l’assessore allo sport Daniele Demaria.

Entrambi, nel loro intervento, hanno evidenziato l’impegno dell’amministrazione per sostenere lo sport e il ruolo importante che ricoprono le società sportive per la crescita e la formazione dei giovani.

La domenica di festa si è conclusa con la prima partita di campionato della categoria di Serie C Silver che ha esordito, in un PalaSport gremito, con la vittoria contro Ginnastica Torino.