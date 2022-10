Dronero: lieto fine per i tenerissimi Carlo e Mikoy

Lieto fine per Carlo e Mikoy, i due tenerissimi mici che si cercavano in questi giorni a Dronero. Carlo, di un anno e tre mesi, è tutto nero. Si era allontanato dalla casa dei suoi padroni in via Torino (zona Banca di Caraglio), giovedì 6 ottobre. Stamattina presto, mercoledì 12 ottobre, ha fatto la tanto attesa e bellissima sorpresa.



Lo stesso ha fatto Mikoy, di un anno e mezzo è bianco e nero. Si era allontanato dall'abitazione in via Garibaldi, sabato 8 ottobre. Ieri sera, lunedì 11 ottobre, è stata una gioia immensa per i suoi padroni ritrovarlo.



Sono entrambi tornati a casa, tra l'affetto e le coccole dei loro padroni. Le famiglie dei due mici ringraziano quanti li hanno confortati ed aiutati nelle ricerche.