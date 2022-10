Festa in occasione dei 50 anni di Velo Club Esperia Piasco: "Molto più di una società sportiva"

In occasione dei 50 anni di attività di Velo Club Esperia Piasco, sabato 15 ottobre 2022 si terrà una cena celebrativa presso il PALATENDA in Piazza Biandrate di Piasco (con prenotazione entro il 10 ottobre).

Velo Club Esperia Piasco nasce nel 1973, periodo in cui il paese sentiva il bisogno di incentivare e incoraggiare i ragazzi ad approcciarsi al mondo sportivo vista la totale assenza di attività per i giovani. Ed è stato proprio in quel momento che, con l’aiuto e la partecipazione di pochi ragazzi, si è creata una squadra con grandi potenzialità che ha ottenuto fin da subito degli ottimi risultati. Con il trascorrere del tempo Esperia è cresciuta, passando dal dedicarsi ad una sola categoria a tre nel 1983, fino ad arrivare ai tempi attuali in cui si tesserano, ogni anno, 80 atleti suddivisi in quattro categorie: giovanissimi, esordienti, allievi e juniores femminile e maschile. Nel tempo Esperia ho plasmato atleti e squadre che hanno corso prevalentemente in Piemonte, Liguria e Lombardia aggiungendo però anche trasferte in Francia e Svizzera.

“Queste competizioni– ci spiega il presidente dell’Esperia Bruno Salvatico – si sono rivelate essenziali per il percorso formativo dei ragazzi non solo a livello sportivo, bensì umano: un’opportunità che ha permesso loro di crescere sotto vari aspetti e al tempo stesso di superare quelli che credevano loro limiti”.

In questi 50 anni, Esperia è riuscita inoltre a regalare non solo emozioni ma anche delle vere e proprie soddisfazioni: a partire dalla stagione 2011 in cui vengono ricordate ben 183 vittorie dalle categorie, riuscendo così ad imporsi in Piemonte e in tutto il territorio italiano, fino ad arrivare alla stagione 2019, periodo in cui si sono ottenute 17 vittorie con la categoria allievi e la conquista del titolo di “campioni italiani” della stessa categoria a livello di federazione ciclistica italiana.

“Esperia non si può minimizzare solo ad una società sportiva, è molto di più – continua Bruno Salvatico – Esperia è diventato un concentrato di adrenalina, sforzi e sacrifici che però sono sempre stati ripagati dagli eccellenti risultati finali. Esperia è fatica, ma anche soddisfazione.”

Per questa ragione il presidente ritiene necessario festeggiare gli atleti, i collaboratori e le istituzioni che hanno contribuito al successo di Esperia organizzando una cena sabato 15 ottobre nella quale saranno presenti anche dei cartelloni che mostreranno il percorso evolutivo ed il progresso dell'attività.

“Ma non finisce qui. Abbiamo altri progetti, piani e iniziative che speriamo attraggano i giovani ad appassionarsi al ciclismo e al tempo stesso che riescano a stimolare e incoraggiare i collaboratori a dedicarsi a questo sport anche nel proprio tempo libero” conclude Bruno Salvatico ricordandoci come lo sport non è solamente sinonimo di sudore e dedizione, bensì anche di felicità e appagamento.

Costo partecipazione di 30 euro. Per info e prenotazioni si prega di contattare Elisa al numero 3484133654