Il cuneese Giovanni Dracone quinto di categoria al primo mondiale Gravel

Amatore, ma di quelli che, se potessero, sulla bici ci vivrebbero.

Giovanni Dracone, farmacista titolare della farmacia Bertero di via Roma a Cuneo, si è guadagnato, qualificazione dopo qualificazione, l'accesso al primo mondiale Gravel, che si è svolto in Veneto, da Vicenza a Cittadella passando per Padova, lo scorso weekend.

Il gravel è una specialità poco considerata in Italia, come ci spiega lo stesso Giovanni, che pratica questa disciplina dal 2015. Le gravel-bike sono bici a metà tra le mountain bike e le bici da strada, destinate per lo più a percorrere fondi ghiaiosi e strade sterrate. All'estero vengono usate per le gare, in Italia si sta iniziando ora ad apprezzare la versatilità di questi mezzi.

E proprio l'Italia ha ospitato la prima competizione mondiale. Giovanni Dracone era tra gli amatori alla partenza.

"E' stata un'esperienza incredibile, perché ho vissuto l'atmosfera di un campionato del mondo, il primo della storia, in mezzo ai professionisti - racconta Giovanni Dracone. Posso dire: io c'ero! Ho affrontato 167 chilometri e sono arrivato quinto di categoria, quella tra i 40 e i 50 anni. A soli 8 secondi dalla medaglia d'argento. Vedere il pubblico, il tifo, i fumogeni, indossare la maglia della nazionale... è stato bellissimo, faticoso ma davvero entusiasmante".