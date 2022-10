Incroci pericolosi in Cuneo Nuova. L'Amministrazione fa orecchie da mercante?

Riceviamo e pubblichiamo:

Preg.mo Direttore,

Le scrivo per segnalare la pericolosità degli incroci, essendo abitante nel luogo, compresi tra via Gobetti e Via Bongiovanni con Via Sobrero e Via San Giovanni Bosco per causa di:

- Mancanza di controllo giornalieri diurni e notturni ripetuti da parte della polizia

- Parcheggio selvaggio agli incroci con camper o auto proprio in prossimità dei crocevia;

- Velocità sostenuta degli automobilisti.

Avevo già segnalato il problema agli Assessori competenti negli anni scorsi ma è rimasto irrisolto (la parola “controllo” nel nostro sistema è “astratta”).

Sarebbe opportuno mettere dossi o telecamere per monitorare l’area.

Cuneo non è una metropoli ma i problemi veri per i cittadini non vengono affrontati con volontà di risolverli decisamente!

Un lettore (Lettere firmata)