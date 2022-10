Valdieri in festa per la Sagra del Garun

Si svolgerà sabato 15 e domenica 16 ottobre a Valdieri la Sagra del Garun, organizzata dall’Amministrazione Comunale, dall’ Associazione Sportiva Dilettanti Valle Gesso Sport, dall’Associazione Ma.N.I.A e dalle Pro Loco locali.

Il programma suddiviso in due giornate prevederà: sabato 15 ottobre, dalle ore 19:00, in Piazza San Martino Street Food e Musica con DJ PIOLO. In tale occasione i partecipanti potranno degustare la Birra alla Castagna "Pietra di origine Corsa", presso il Chiosco del Pub La Cornacchia.

Domenica 16 ottobre dalle ore 10 vi aspetterà nel concentrico di Valdieri il mercatino con prodotti di artigianato; alle ore 10:30 sarà possibile partecipare alla camminata presso il Sentiero degli Gnomi con ritrovo in Piazza della Resistenza. Alle ore 12:30 Grande Polentata sotto la tensostruttura riscaldata con prenotazione in loco fino ad esaurimento posti. A seguire nel pomeriggio intrattenimento musicale con il gruppo “Li Destartavelà” e degustazione delle caldarroste.

Nella giornata di domenica ci sarà anche l’evento sportivo Graziella Day, organizzato in collaborazione con l’A.S.D. Valle Gesso Sport. Il regolamento prevede un team composto da 2 partecipanti e 1 graziella, che si diletteranno con una staffetta e nelle prove di abilità. Il ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di tavoli e panche utilizzati nelle manifestazioni per la comunità. Si ringraziano tutti coloro che interverranno a vario titolo durante l’evento.

Contatti: comunedivaldieri@gmail.com