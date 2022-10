All'Espaci Occitan di Dronero la presentazione del libro "La bestia del Vacarés"

Prosegue a Dronero l’edizione autunna 2022 di Libres libres - Libri liberi, organizzata dall’associazione Espaci Occitan col sostegno della Regione Piemonte, dedicata a pubblicazioni in lingua occitana o legate alla cultura alpina.

Presso la sede di Espaci Occitan questo pomeriggio, giovedì 13 ottobre, alle ore 18 ci sarà la presentazione de "La bestia del Vacarés" a cura di Rosella Pellerino, un'opera patrocinata anche dall'associazione dronerese.

Rosella Pellerino, Direttore scientifico di Espaci Occitan, è autrice della prima traduzione in italiano de "La bestia del Vacarés", capolavoro del 1926 di Joseph d’Arbaud. Dopo anni vissuti nella Camargue selvaggia e suggestiva di inizio secolo, d'Arbaud ambientò in questa terra amata la propria opera più celebre, poema in prosa che ruota intorno a un onirico incontro tra un gardian di tori e una misteriosa creatura mitologica. Evento saliente per la cultura occitanica in generale, questa traduzione costituisce un risultato fondamentale per l'Italia, che non coltiva la letteratura occitana moderna e contemporanea."

Alla presentazione, con Rosella Pellerino sarà presente Monica Longobardi, docente di Filologia Romanza presso l’ateneo di Ferrara, che del libro ha firmato la prefazione. Insieme ci sarà anche Erasmo de Meo, responsabile della casa editrice La Noce d’oro di Rocca di Papa (Roma).

Sempre all'Espaci di Dronero e sempre alle ore 18, si terranno i successivi incontri di Libres libres - Libri Liberi: giovedì 3 novembre Diego Anghilante presenterà "Abeio Abeio", insieme a Ettore Canepa e al giornalista de “La Stampa” Carlo Giordano; giovedì 10 novembre con Arturo Viano alla scoperta di "Pinòqui", traduzione in occitano del capolavoro di Carlo Collodi, con Gianna Bianco e Marco Bailone, illustratore dell’opera; giovedì 17 novembre Lidia Dutto, antropologa, presenterà "Come l’acqua o la pernice". Comportamenti matrimoniali, scenari all’unione e ritualità nel passato di un’area alpina e venerdì 2 dicembre ci sarà la cantautrice Valeria Tron e la sua opera prima "L’equilibrio delle lucciole", col giornalista de “La Stampa” Carlo Giordano, in collaborazione con la libreria Segnavia - Porta di Valle.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito; per info tel. 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org.