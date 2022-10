Cuneo: il caffè d'arte dell'associazione Rigenerazione punta i riflettori su Bansky e la street-art

L'autunno dell'Associazione Rigenerazione Culturale porta un caffè d’arte tutto al presente con le opere di Banksy e il mondo della street-art.



In questi ultimi anni l'arte si è diffusa nelle città attraverso le azioni di misteriosi personaggi come il mitico Banksy ma anche con artisti noti che operano sulle grandi pareti urbane per dare vitalità e colore al grigiore cittadino. Da azione contro-cultura e stile a rinnovamento urbano, l'agire di questi personaggi sta modificando la percezione e l'idea di arte per tutti.



Banksy è il misterioso art-writer inglese, considerato uno dei maggiori esponenti della street art mondiale, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. E' diventato noto per le sue azioni artistiche che sono spesso a sfondo satirico e riguardano argomenti come la politica, la cultura e l'etica, diffuse per le strade di tutto il mondo, dal Giappone fino ai rii di Venezia.



Il "Caffè d'arte" si terrà presso lo spazio/ristorante Dèco in Contrada Mondovì 2, mercoledì 19 ottobre, ore 18.00 relatore della serata l'artista Domenico Olivero. Questa rassegna, a cadenza mensile, vuole essere un'occasione di confronto e dialogo sui temi culturali condivisi.