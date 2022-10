DL Bergesio-Centinaio, Lega "Presentato ddl al Senato per la tutela dell’agricoltore e per la Giornata nazionale dell’Agricoltura”

“Riconoscere la figura dell’agricoltore quale custode dell’ambiente e del territorio”. E’ quanto chiedono il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio con il collega Gian Marco Centinaio, con il disegno di legge depositato oggi nel corso della prima seduta della XIX Legislatura, che sarà rubricato tra i primissimi disegni di legge.

Non solo: i due Senatori della Lega propongono anche l’istituzione di una Giornata nazionale dell’Agricoltura, da istituire la seconda domenica di novembre.

“L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso evidente il valore strategico del settore primario per l'economia del nostro Paese – dice Bergesio -. L'agricoltura ha avuto un ruolo cruciale nella gestione dell'emergenza riuscendo, nonostante le grandi difficoltà, a garantire il necessario approvvigionamento di cibo, grazie alla forza e alla tenacia di persone che silenziosamente hanno perseverato nel proprio lavoro, senza mai fermarsi. Per questo è più che mai opportuno il riconoscimento della figura dell’agricoltura quale custode del territorio”.

Un lavoro svolto con responsabilità e dedizione da quasi 740.000 imprese agricole familiari che rendendo famoso il nostro Paese nel mondo per le sue eccellenze enogastronomiche.

Il Senatore Bergesio prosegue: “L’agricoltore, oltre ad essere dedito al lavoro dei campi, svolge un ruolo fondamentale ed un'importante azione di tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema. E' necessario quindi delineare un quadro normativo che, sulla base delle indicazioni già emerse in altri contesti, strutturi, in modo chiaro e univoco, la figura dell'agricoltore in qualità di custode del territorio, riconoscendo nell'attività agricola la massima espressione di questo ruolo. Occorre dare sostegno e promozione a queste figure così importanti per il Paese. Ecco perché è giusta, come previsto dal disegno di legge, anche l’istituzione di un premio al merito degli agricoltori. Il premio “De Agricoltura”, dall’omonimo trattato di Catone, premierà i coltivatori che si sono distinti per avere operato nell'osservanza delle migliori pratiche agricole e consisterà nell'assegnazione anche di una somma di denaro per il finanziamento di progetti che mirino alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in una veste creativa e innovativa, con lo scopo di aumentare la competitività del settore agricolo nazionale”.

“La Giornata nazionale dell’Agricoltura – commenta il Senatore della Lega - andrebbe a braccetto con la “Giornata del Ringraziamento” dei coltivatori diretti istituita dall'allora Papa Paolo VI, che dal 1951 viene celebrata in tutta Italia nella seconda domenica di novembre”.

“Le celebrazioni, sempre fissate nella seconda domenica di novembre dovranno coinvolgere anche le scuole, quale spunto per i programmi di studio, affinchè garantiscano nelle generazioni più giovani la giusta conoscenza di questo settore. Così come altrettanto importante sarà la collaborazione del mondo dell’informazione, affinchè vengano assicurati adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale”, conclude il Senatore Bergesio.