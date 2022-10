La Confraternita della Tonda Gentile di Langa alla 40ª Fiera Città della Nocciola di Castellero d’Asti

La Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa ha partecipato alla 40ª Fiera “Città della Nocciola” tenutasi a Castellero d’Asti da giovedì 6 a domenica 9 ottobre.



Il centro della Val Triversa, nell’Astigiano, ha fatto crescere in modo esponenziale il suo territorio investendo sulla Tonda e da quarant’anni dedica a questo prezioso frutto un evento che ogni seconda domenica di ottobre raduna sulle sue colline tantissimi produttori e visitatori.



Numerosi gli appuntamenti dedicati alla corilicoltura: le attività in campo e le dimostrazioni pratiche di attrezzature e macchine per la lavorazione e la trasformazione della Tonda organizzate in collaborazione con la Coldiretti Asti, il corso di degustazione promosso dall’Associazione nazionale Città della Nocciola con la sua direttrice Irma Brizzi, le camminate sul sentiero della nocciola, lo street food, le iniziative per i bambini, la mostra mercato e gli spettacoli teatrali e musicali.



"Lo abbiamo definito l’evento più goloso dell’autunno", sottolinea con soddisfazione il sindaco Roberto Campia, protagonista insieme al presidente della Pro loco Tonino Accasto della straordinaria evoluzione dell’attività corilicola in un piccolo comune, poco più di 300 abitanti, che è diventato a tutti gli effetti la capitale della nocciola del Monferrato.



Aggiunge: "Abbiamo dato importanza alla qualità promuovendo l’attesissima Resa della Nocciola, la gara riservata ai coltivatori che anche quest’anno ha avuto oltre 50 partecipanti e che è stata vinta da Daniele Rosso, produttore di Castellero d’Asti. Le nocciola sono state valutate da una giuria qualificata di membri della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa di Cortemilia presieduta dal dott. Claudio Sonnati".



La premiazione della Resa della Nocciola si è svolta domenica 9 ottobre dopo l’appuntamento più seguito della giornata, l’intervento di Fulvio Marino, l’esperto di panificazione ospite fisso della trasmissione Rai “E’ Sempre Mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici che ha presentato il suo nuovo libro “Pizza per Tutti”.



A fine mattinata la Confraternita della Nocciola ha nominato il corilicoltore di Monale Bruno Cunotto socio onorario del sodalizio cortemiliese. Spiega il gran maestro Ginetto Pellerino: "Abbiamo voluto rendere merito a un produttore che a 87 anni lavora da solo dodici ettari di noccioleti distribuiti tra i comuni di Castellero e Monale e che negli anni migliori arriva a produrre fino a 200 quintali di nocciole. Per l’amore, l’entusiasmo e la passione nei confronti della nocciola e del territorio e per il suo grande sapere che trasmette alle nuove generazioni".



All’evento di Castellero hanno partecipato il sindaco di Asti Maurizio Rasero, il vicesindaco Marcello Coppo, neo eletto deputato, l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti Mario Sacco, la presidente del Consorzio di Tutela della Nocciola Piemonte Igp Isabella Ciattino, il direttore della Coldiretti Asti Diego Furia e in rappresentanza dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Micaela Soldano, titolare dell’azienda agricola Il Filo Rosso di Villafranca d’Asti.