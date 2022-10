Morti sul lavoro, la CGIL: "Esiste un problema Cuneo"

Il 19 ottobre 2022 alle ore 11 presso la Camera del Lavoro di Cuneo, in via

Coppino 2bis, ci sarà la conferenza stampa di presentazione degli "STATI GENERALI

SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" nelia nostra provincia.



Nell'era dell'innovazione digitale siamo qui a dover parlare di sicurezza sul lavoro

Nel 2021 i dati nella nostra provincia sono stati terrificanti, ci sono stati moltissimi infortuni e 31 i morti sul lavoro dall'inizio dell'anno (la provincia di Torino con 4 volte gli addetti ne ha avuti 39).

La fonte è l'Inail. Per quanto riguarda il 2022, nel primo semestre dell'anno i decessi riconosciuti come morti sul lavoro sono stati 5. Sono invece cresciuti, dal 2021 al 2022, gli infortuni sul lavoro: il 40% in più di denunce.



Non bisogna aver paura di usare parole forti perché questa è la realtà. | morti, gli

infortuni sul lavoro, le malattie professionali sono in drammatico aumento, parliamo ormai di una vera e propria strage: sono i numeri purtroppo a dirlo.



Tutto questo è anacronistico e la sicurezza è una responsabilità che deve

interrogare tutti: sindacati, imprese e istituzioni. La sicurezza sul lavoro è diventata una vera e propria emergenza. Esiste un “problema Cuneo” che deve essere affrontato e la risposta deve essere il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno responsabilità in questo campo e pertanto indiciamo gli "Stati Generali sulla salute e sicurezza sul lavoro”.