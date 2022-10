Next Mobility Exhibition: anche Assotrasporti ed Eumove all'evento di Milano Fiere

Dai piccoli tratti nel centro storico alle lunghe percorrenze tra le principali città europee: il trasporto collettivo evolve in chiave green e coinvolge i mezzi - autobus di piccole e grandi dimensioni - ma anche i servizi e fa sue nuove modalità, come lo sharing e la micromobilità, che si stanno sviluppando sempre più nelle nostre città.



Sono questi i temi che sta trattando il Next Mobility Exhibition dal 12 al 14 ottobre 2022 a Milano nel quartiere di Rho, evento al quale per la prima volta partecipano anche Assotrasporti ed Eumove. Presso lo stand delle associazioni sono presenti anche: DGConsulting, TN TrasportoNotizie e GM GenteinMovimento.



A raccontare questa realtà così vivace e sfaccettata non è soltanto il momento espositivo, che vede la partecipazione di oltre 110 espositori, ma anche il ricco programma di eventi formato da oltre 20 convegni, che fanno il punto sulla mobilità che evolve e sulle opportunità legate a investimenti e incentivi, PNRR in primis. Lo stesso piano di recovery, infatti, in quest’ottica ha destinato 2,42 miliardi di euro per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale, ai quali si aggiungono ulteriori 600 milioni di euro previsti dal Fondo Complementare fino al 2026. Per questo il tema della sostenibilità è centrale per la manifestazione, che ritrae la mobilità del futuro guardando alla riduzione delle emissioni e all’adeguamento dei mezzi ai più alti standard oggi previsti.



La manifestazione è dunque l’occasione per riflettere su come cambierà il TPL, ma anche per fare il punto sullo stato attuale del mercato e le potenzialità legate alle alimentazioni più green. Infatti, tra i mezzi presenti, sono presenti anche molti veicoli premiati per le loro performance sostenibili e per il contributo dato all’evoluzione del settore, veicoli in grado di garantire un abbattimento quasi assoluto delle emissioni di ossido di azoto e di particolato, che in più vantano una silenziosità notevole rispetto ai mezzi alimentati a gasolio. L’offerta di NME propone bus di ogni dimensione, tutte le soluzioni oggi possibili per districarsi tra le vie dei piccoli centri, ma anche raggiungere le città italiane ed europee attraverso coach ampi e comodi come aerei. Presente anche una proposta di guida autonoma, grazie a una navetta bidirezionale da 8 posti a sedere e 14 in piedi più sedili reclinabili che si muove senza conducente.



Assotrasporti ed Emove partecipano attivamente alla manifestazione, la loro area espositiva è luogo di confronto tra autisti ma anche professionisti ed esperti del settore. Indubbiamente, le fiere sono un’occasione per esporre le problematiche che la categoria affronta quotidianamente, e ricercare soluzioni concrete favorendo l’incontro degli operatori del settore.



Tutti gli interessati sono invitati allo stand D53 nel padiglione 10 per incontrare Assotrasporti ed Eumove e discutere, trovare insieme soluzioni efficaci, raccogliere proposte e idee.