A Cuneo full immersion nei sapori autunnali con Campagna Amica

Prodotti della terra al centro della 23esima Fiera nazionale del Marrone a Cuneo, tra colori, profumi e gusti di stagione rigorosamente Made in Italy che le aziende agricole di Coldiretti Campagna Amica si preparano a portare nel salotto cittadino.

Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre andrà in scena, come da tradizione, il grande mercato in piazza Galimberti con una quarantina di aziende del circuito Campagna Amica, provenienti da tutto il Piemonte ma anche dalla Liguria, dalla Lombardia e dall’Emilia-Romagna, che proporranno il meglio delle loro produzioni agricole, fresche e trasformate.

Un tripudio di bontà a Km zero, per tutti i gusti, sui banchi gialli di Campagna Amica: castagne, nocciole, miele, tartufo, vini, succo d’uva, olio e olive, peperoncini, zafferano, salumi, formaggi del territorio e Parmigiano Reggiano, confetture, composte e altri trasformati ortofrutticoli, aglio di Caraglio, prodotti da forno, pasta, riso.

In più, in via straordinaria, il mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo, adiacente ai Giardini Fresia (ex zoo), sarà aperto sabato 14 ottobre dalle ore 8 alle 19 e domenica 15 ottobre dalle ore 10 alle 19 per acquisti di alta qualità a sostegno di una filiera corta tutta italiana.

Nei giorni di Fiera, Coldiretti e Confartigianato proporranno ai visitatori la buona cucina Made in Cuneo nell’area ristoro allestita nel padiglione di piazza Galimberti. Si potranno gustare piatti che raccontano un territorio di grandi eccellenze come la carne di Fassone Piemontese, il Peperone di Cuneo, il porro di Cervere, il Castelmagno DOP, la Nocciola Piemonte IGP. Sarà anche proposto lo street food con coni di fritto dolce “da passeggio”.

“La Fiera del Marrone si conferma uno degli eventi di punta del ricco calendario cuneese d’autunno. Per i produttori Campagna Amica e le nostre produzioni agricole la Fiera sarà un grande palcoscenico di incontro con i cuneesi e i turisti attesi, un’ottima occasione per proseguire l’impegno Coldiretti di promozione di un consumo sostenibile e responsabile di prodotti stagionali e genuini” dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Un’esperienza del cibo dal campo al tavola – commenta Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – che non solo offrirà ai visitatori una totale immersione nei sapori autunnali della Granda ma consentirà loro di esplorare il territorio e la sua grande biodiversità fra produzioni di origine garantita e tradizioni contadine”.