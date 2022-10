Biblioteche del futuro: sempre più digitali e smart

Negli ultimi due anni la vita di tutti ha subito notevoli cambiamenti in ogni ambito, dal privato al lavorativo, a causa della pandemia da Covid-19. Il mondo del lavoro, in particolare, è cambiato profondamente e molte sono le attività che si sono dovute mettere al pari con una crescente, o per meglio dire, esplosiva digitalizzazione.

I lockdown hanno dato una vera e propria spinta verso il futuro a diversi ambienti lavorativi e tra questi troviamo sicuramente anche le biblioteche. Anche queste attività, infatti, hanno dovuto mettere al centro l’innovazione tecnologica per poter resistere a questo particolare periodo e per poter stare al passo con i tempi.

La digitalizzazione delle biblioteche e le soluzioni sempre più smart per poterle gestire sono senza dubbio un toccasana per questo settore, in quanto sono state in grado di svecchiarlo e aiutarlo a resistere in una realtà quasi totalmente digitale. Le biblioteche infatti sono custodi della conoscenza e del sapere e vanno preservate anche in un’epoca come la nostra, in cui sempre più persone abbandonano la lettura per mancanza di tempo o leggono solo su dispositivi tecnologici.

I nuovi strumenti e le nuove competenze digitali possono però ottimizzare i processi e velocizzare i servizi al pubblico, rendendo le biblioteche più appetibili anche per gli irriducibili della tecnologia. Ecco allora qualche soluzione smart che molte biblioteche stanno già adottando.

Soluzioni smart per gli accessi in biblioteca: tessere per i soci e app

Una delle soluzioni più adottate da tempo in quanto molto funzionale e semplice, consiste nel realizzare delle tessere associative personalizzate, che possono essere dotate di bande magnetiche, chip con tecnologia contactless o più semplicemente fungere da badge nominali che permettono ai dipendenti di riconoscere i soci e i clienti più affezionati in maniera rapida ed efficiente.

Grazie a tessere di questo tipo è possibile anche immagazzinare informazioni sul cliente, o magari accumulare punti e tanto altro. Sono quindi uno strumento molto utile per le biblioteche più tecnologiche, ma sono anche una soluzione molto semplice da realizzare nel pratico. È infatti possibile stamparle e personalizzarle con apposite stampanti per tessere, come quelle fornite da Omnitek Store, l’e-commerce toscano che fornisce supporti tecnologici ad aziende e commercianti in tutta Italia.

Offrire una tessera così realizzata ai propri clienti può favorire la fidelizzazione dei lettori e l’intera biblioteca più moderna e professionale. Utili si sono inoltre rivelate anche le app per poter prenotare libri a distanza e rinnovare i prestiti con un comodo e semplice click.

Gestione degli accessi e termocamere

Gli accessi alle biblioteche sono sempre particolarmente controllati, in quanto questi ambienti non possono essere troppo affollati se si vuole garantire una piacevole fruizione dei servizi a tutti i presenti. A maggior ragione questo aspetto è diventato cruciale in periodo di pandemia, quando il numero di persone al chiuso doveva essere controllato per legge.

Per venire incontro a queste necessità, può rivelarsi utile installare all’ingresso dei tornelli che possono essere sbloccati soltanto con le suddette tessere e soltanto se non viene raggiunto il numero massimo di persone che possono accedere. Alcuni, tra l’altro, possono essere sbloccati attraverso le termocamere, che misurano la temperatura delle persone in entrata e consentono l’accesso solo a coloro la cui temperatura non supera un dato valore. In questo modo si riesce a rendere l’ambiente della biblioteca più sicuro e più tranquillo per i propri soci e a favorire il ritorno dei lettori nelle biblioteche.

Scambio di libri con gli smart locker

In alcune biblioteche più tecnologiche è possibile trovare gli smart locker, che sono stati dei veri e propri salvavita durante il periodo più caldo e drammatico della pandemia. Con questi apparecchi automatizzati è possibile ritirare e consegnare i libri e i propri documenti senza avere nessun contatto diretto con i dipendenti della biblioteca.

Sono infatti una sorta di armadietti che si aprono prima da un lato e poi dall’altro e permettono di inserire i libri e i documenti necessari al noleggio e consegnarli all’operatore o lettore che si trova dall’altro lato. Anche questi, inoltre, possono essere utilizzati con le tessere elettroniche rendendo il tutto ancora più semplice, veloce e soprattutto smart.