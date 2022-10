Come personalizzare e valorizzare un outfit: i consigli migliori

Anche un vestito di un importante brand della moda potrebbe sembrare anonimo e scialbo se non lo personalizzi. Ogni outfit deve, infatti, essere sempre valorizzato e personalizzato secondo il tuo stile altrimenti non ti dona come avevi pensato. Ecco allora alcuni tips di stile che ti aiutano a essere sempre al top.

Indossare un paio di occhiali da sole

Se sei alla ricerca di consigli che ti aiutino a valorizzare il tuo outfit, prova a indossare un po’ i tuoi accessori preferiti, come gli occhiali da sole. Grandi da diva o geometri di design sono in grado di impreziosire l’insieme. Aggiungono sempre una nota di mistero e possono fare la differenza. Infatti, un bel paio di occhiali di alto livello qualitativo può completamente trasformare il tuo look da così a così e renderlo più interessante. L’occhiale è diventato uno di quegli accessori che non può mai mancare.

Abbinare correttamente le scarpe

La scelta delle scarpe è fondamentale per valorizzare il tuo look. Ci sono diversi aspetti che devi prendere attentamente in consideriamone come il tipo di scarpa; per esempio, per il giorno, per il tempo libero o per la sera. Infatti, un capo di abbigliamento può esser polivalente cioè indossabile in diversi momenti della giornata, in particolare se molto basic. Tutto sta nell’abbinarlo nel modo corretto con le scarpe, di cui devi selezionare anche il colore ovviamente.

Giocare con i gioielli

Non puoi mai trascurare i gioielli e i bijoux per creare un outfit perfetto. Un abito può essere valorizzato se indossi un grande monile oppure dei bracciali con ciondoli che sono adatti al giorno. Per personalizzare un outfit, ci vuole davvero poco come quei bellissimi orecchini chandelier che fanno subito look da sera.

Curare make up e capelli

Sbaglia di grosso chi crede che curare vestiti e accessori sia sufficiente perché per personalizzare un look devi prestare attenzione anche a make up e capelli. Non occorre esagerare per forza ma realizzare qualcosa che sia nel tuo stile, anche semplice come una coda bassa e un filo di rossetto; basta che piaccia a te e rispecchi la persona che sei.

Scegliere la borsa

Prima abbiamo parlato ampliamente delle scarpe ma un altro accessorio immancabile che merita un capitolo a parte è la borsa. Il discorso può esser analogo a quello fatto per le scarpe poiché ci sono borse d giorno, da tempo libero e da sera che puoi giostrare per dare un certo tono al tuo outfit. In merito al colore, puoi stare sul neutro oppure giocare a contrasto con i colori dell’abito.

Possiamo affermare che, di solito, è bene scegliere la tua borsa in un colore non predominante della fantasia del vestito o della blusa che indossi. Per esempio, se è di colore rosa con motivi verdi, allora il verde è il colore perfetto per la borsa. Altri accessori che ti aiutano nell’intento sono cinture, cappelli, foulard, cerchietti, spille: sceglili con cura per creare un outfit che ti rappresenti.