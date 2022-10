Come scegliere il miglior vaporizzatore per erbe

Il vaporizzatore per fumo è un dispositivo che ormai è sempre più diffuso. Tra l’altro molti utenti lo richiedono proprio perché si rivela estremamente vantaggioso e comodo. Ma quali sono i criteri che si devono tenere presenti per scegliere il migliore? Chiariamo innanzitutto che cos’è il vaporizzatore di erba. Si tratta di un dispositivo che consente di vaporizzare l’erba, evitando di bruciarla, ma facendo in modo che si scaldi fino al raggiungimento di una certa temperatura. Molti si chiedono perché bisognerebbe utilizzare questi strumenti e perché bisognerebbe preferirli al fumo vero e proprio. Ci sono in realtà delle ragioni, per cui molti li richiedono e li usano. Ma cerchiamo di capire più precisamente perché si dimostrano come una soluzione più efficace.

Perché il vaporizzatore è una soluzione più efficace

Avere a disposizione dei vaporizzatori per erbe economici consente di usufruire di una soluzione piuttosto efficace, perché si può usufruire di tutte le qualità tipiche dell’erba. Quando si ricorre al fumo diretto, accade che almeno la metà di quelle sostanze che si vogliono consumare vengono erose.

Invece con i vaporizzatori la situazione cambia di molto, perché i componenti attivi delle infiorescenze vengono conservati in maniera corretta e possono essere utilizzati nel pieno delle loro potenzialità. Ciò che ne risulta è in generale un’esperienza che per l’utente è molto più appagante.

Da considerare in questo senso che la cannabis non contiene solo i cannabinoidi, ma anche i terpeni, che sono dei composti che danno un gusto particolare. Bisogna sapere che, con il fumo, i terpeni risultano molto suscettibili al calore e quindi potrebbero distruggersi in maniera molto veloce. Questo non accade con il vaporizzatore, che rende tutto l’aroma senza particolari restrizioni.

Un’esperienza più sana

Ci sono molti studi scientifici che dimostrano che vaporizzare l’erba può essere considerata un’opzione più sana rispetto a quella del fumo. Infatti attraverso la vaporizzazione si può evitare anche di inalare delle sostanze che vengono sprigionate con il processo di combustione.

È chiaro da questo punto di vista che la scelta del vaporizzatore si dimostra più sana, perché con questo strumento la cannabis non viene bruciata, ma viene soltanto riscaldata, per poter sprigionare il vapore e i suoi principi attivi.

Come scegliere un vaporizzatore

Ci sono a disposizione per i consumatori diverse alternative per quanto riguarda i vaporizzatori. Infatti in commercio chi intende acquistare uno strumento del genere può trovare davvero moltissime possibilità. Ecco perché alcuni si chiedono come fare a scegliere il migliore.

Innanzitutto distinguiamo tra le varie tipologie, visto che ci sono vaporizzatori anche per olio, per cere e per erbe secche. Proprio quelli dedicati alle erbe secche sono quelli che consentono di vaporizzare l’erba che si vuole consumare.

Possiamo distinguere poi tra vaporizzatori di erba da tavolo, quelli portatili e quelli a penna. I primi, ossia i vaporizzatori da tavolo, sono quelli in grado di dare un’esperienza più appagante, più completa anche per quanto riguarda il gusto. Sono molto versatili e durano molto nel tempo, si possono usare comodamente a casa, anche attraverso l’alimentazione fornita da una presa della corrente elettrica.

Poi ci sono quelli portatili, che sono a batteria e si possono usare davvero ovunque. Per esempio sono molto utili se si vuole vaporizzare in viaggio, in tutta comodità e senza ingombri. Infine distinguiamo, come abbiamo già detto, i vaporizzatori di erba a penna, perché sono di dimensioni molto ridotte che ricordano appunto una penna. Sono alimentati a batteria.

Per rispondere alla domanda su quale sia il migliore, dobbiamo considerare che non ne esiste uno migliore in assoluto, ma tutto dipende dall’uso individuale e dalle esigenze che ogni consumatore può avere rispetto al consumo dell’erba.