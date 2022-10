Migliore Farmacia Online? 5 cose da sapere per trovare quella giusta

Siete alla ricerca della migliore farmacia online? Ecco 5 cose da sapere. Dei suggerimenti da tenere sempre a mente per trovare quella giusta.

Da alcuni anni a questa parte, complice anche l’avanzamento della tecnologia che occupa sempre più spazio nelle nostre vite, molte farmacie hanno deciso di vendere online.

Tuttavia, è stato il lockdown causato dalla pandemia di Covid-19 a sancire un vero e proprio boom di vendite per le farmacie online, così come per tutti gli e-commerce.

Le abitudini di acquisto dei consumatori sono radicalmente cambiate a causa dello stop forzato e delle saracinesche dei negozi abbassate. Proprio per questo motivo anche chi prima era tendenzialmente scettico ora sceglie di acquistare online e questo vale anche per i prodotti venduti dalle farmacie online.

Naturalmente, trattandosi di un settore delicato e che ha a che fare con la salute, è utile capire quali sono le farmacie online affidabili alle quali rivolgersi, ve ne sono molte come www.farmaciarealefirenze.com, Farmacia Loreto e altre che rappresentano siti su cui comprare con garanzia e fiducia.

Come riconoscerle? Segnate questi consigli.

Migliore farmacia online: i requisiti da valutare

I requisiti che consigliamo di valutare sono:

1. Vendita di farmaci autorizzati

2. Autorizzazione del Ministero della Salute

3. Buone recensioni

4. Ottime offerte

5. Garanzia privacy e trattamento dei dati conforme

La prima cosa da sapere è che le farmacie online possono vendere solo i farmaci da banco, altresì noti come OTC, e parafarmaci. Si tratta, quindi, di quei farmaci che possono essere venduti senza prescrizione medica.

Insieme a questi possono essere veduti integratori e articoli per l’igiene personale, come detergenti, make up e molto altro.

Inoltre, è bene ricordare che sono abilitate alla vendita online solo le farmacie autorizzate dal Ministero della Salute. Per questo motivo, prima di scegliere quella in cui fare i propri acquisti è importante verificare questo aspetto.

All’interno del sito della farmacia online – in particolare su ciascuna pagina che mette in vendita farmaci senza ricetta - deve comparire il Logo Identificativo Nazionale che attesta il riconoscimento del ministero.

Per scegliere la migliore farmacia online, poi, è ben leggere le recensioni online. Solitamente sono un ottimo strumento per capire quelle che sono state le esperienze di altri utenti, così da dissipare qualche dubbio o avere qualche certezza in più. Ci sono dei siti preposti proprio alla raccolta di recensioni su e-commerce in generale e tra questi ci sono anche tante farmacie online.

Un’ottima farmacia si riconosce anche da ciò che vende, dai brand che propone, dalle offerte che riesce a proporre. Per questo motivo, anche questo è un requisito che consigliamo sempre di valutare quando si è alla ricerca della migliore farmacia da cui fare acquisti online.

Anche questo settore, come molti altri, è diventato ricco di concorrenza e di portali che spuntano come funghi ma trovare la farmacia online più affidabile e in grado di dare l’offerta migliore permette di risparmiare e di essere certi dei propri acquisti. Naturalmente questo è un consiglio che dovrebbe essere seguito sempre quando si tratta di fare acquisti online, a prescindere da quale sia il settore di proprio interesse.

Infine, apriamo una parentesi sulla privacy e sul trattamento dei dati. Trattandosi di un acquisto inerente all’ambito della salute è bene che l’utente abbia la certezza di essere dinanzi a un portale rispettoso della privacy e in grado di trattare i dati personali in maniera adeguata. Un aspetto che non deve essere in alcun modo sottovalutato e che, anzi, dovrebbe essere alla base della scelta.

Segnaliamo, inoltre, che nel momento in cui si acquista da una farmacia online è necessario poter entrare in possesso, quando lo si desidera, di quelli che sono i fogli illustrativi di ciascun medicinale. Questi devono essere stati approvati da AIFA, ossia dalla Agenzia Italiana del Farmaco.

Chi compra deve poter avere accesso a tutte le informazioni necessarie per l’assunzione. Proprio come farebbe un farmacista in carne e ossa, anche una farmacia online deve indicare tutte le informazioni relative a posologia, dosaggio ed eventuali avvertenze ed effetti collaterali.

Si tratta di un tratto distintivo che caratterizza le migliori farmacie online da portali che vogliono vendere degli integratori di dubbia provenienza e che sarebbero da evitare.

Alla luce di quanto detto, verificare e scegliere la migliore farmacia online in Italia non è complesso.