Previsione valore UNI: perché progetti crypto come TAMA e IMPT hanno le potenzialità per esplodere

Non c’è dubbio che le statistiche e le performance di mercato di Uniswap (UNI) siano promettenti, cosa che potrebbe spingere molti trader a investire. Uniswap è un DEX, cioè un exchange decentralizzato basato sulla blockchain di Ethereum. Permette di scambiare crypto senza avere nessun contatto con una piattaforma centralizzata (CEX). Il token nativo UNI della piattaforma Uniswap, è attualmente al centro dell’interesse dei trader crypto dato il trend positivo dei prezzi che gli ha permesso di recuperare le perdite registrate a giugno quando Bitcoin ha trascinato tutto il mercato con sé verso il basso.

Per fortuna, e per restare sul sicuro, conoscere il futuro di UNI e dei nuovi progetti crypto con una marcia in più permette di fare il miglior investimento in criptovalute. Di fatto Tamadoge e Impt.io sono due giovani progetti crypto con grande potenziale. Parleremo di questi e delle previsioni valori UNI in questo articolo.

Previsione prezzi UNI 2022 - 2025

Dopo aver considerato alcune variabili come i cambiamenti del volume, i cicli di mercato, il cambiamento dei prezzi, ecc., CoinPedia ha elaborato le previsioni che vediamo di seguito per quanto riguarda l’andamento dei valori di UNI nei prossimi 4 anni.

Con una capitalizzazione di mercato di 5.257.521.990 e un trading giornaliero di 147.799.182$ su un totale complessivo di 1.000.000.000 UNI, puoi avere un’idea del trend dei prezzi futuri di UNI nella tabella di seguito. In questo momento UNI è scambiato a 6,08$. È interessante notare che spendendo 6,08$ che puoi comprare una notevole quantità di TAMA o IMPT e assicurarti un profitto notevole.

Le ultime notizie su IMPT stanno generando clamore nel mondo crypto

Impt.io è una delle ultime criptovalute che ha colpito l’universo della blockchain come un tornado. È una piattaforma che ha l’obiettivo di rivoluzionare il meccanismo del consumo energetico nella blockchain, dando la possibilità di compensare le proprie emissioni di carbonio in cambio di profitti.

IMPT è il token della piattaforma Impt.io e la sua prevendita è attualmente uno degli eventi più interessanti nel mondo crypto.

Secondo CryptoNews Italy, Impt ha una capitalizzazione di 10,8 milioni di token e ha già completato il 20% della sua prevendita. La prevendita è iniziata lo scorso 3 ottobre e ha già permesso la raccolta di oltre 4 milioni di dollari in meno di 10 giorni.

IMPT è ancora in vendita al prezzo lancio di 0,18$ per token, che è piuttosto ragionevole specie per quegli investitori che non dispongono di grossi capitali da stanziare. Unirsi a questo progetto oggi significa mettersi sulla buona strada per ottenere alti profitti in cambio. Anche su CryptoNews Italy e su altri siti specializzati del settore è possibile trovare guide su come fare per comprare IMPT.

Perché Tamadoge è pronta a diventare la prossima crypto ad esplodere

Tamadoge è una piattaforma di tipo play-to-earn che punta a offrire ai giocatori diverse piattaforme per ottenere premi grazie a divertenti videogiochi basati sul principio del play-to-earn e grazie al trading dei token non fungibili, NFT. I token TAMA sono stati venduti in prevendita, evento che è stato caratterizzato da grande successo che ha permesso la raccolta di 19 milioni di dollari in meno di due mesi. Dopo aver concluso la prevendita, TAMA è stato quotato su OKX e su diversi exchange CEX come LBank, MEXC, BKEX e cOinsbit.

Dopo la quotazione di TAMA su diversi DEX e CEX, le sue statistiche sui siti di riferimento come CoinGecko sono state davvero notevoli e sembrano in grado di attirare un numero crescente di utenti prima che il valore del token esploda.

Confronto UNI, TAMA e IMPT - Quale tra questi token è il migliore?

TAMA sembra aver preso una tendenza in crescita rapida e sostenuta come si può vedere dalla sua valutazione attuale. Non mostra segnali di rallentamento dato che ci si aspetta che possa toccare nuovi high grazie al recente lancio dei token ultra-rari che compongono la collezione NFT e che saranno disponibili solo per un periodo limitato.

IMPT, dal canto suo, sta facendo faville con la sua prevendita che dura da appena una decina di giorni.

Infine, il token UNI potrebbe sembrare una buona scelta ma non sembra avere funzioni in grado di assicurare fondamenta solide.

Conclusioni

Investire in TAMA o IMPT potrebbe dare grandi soddisfazioni sia a chi è in cerca di opzioni d’investimento a breve o anche a lungo termine. UNI porta con sé diversi elementi di incertezza e potrebbe deludere le aspettative.

